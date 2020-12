Saint-Nicolas vous adresse son message d'amour, d'espoir et de bienveillance

En exclusivité, Saint-Nicolas a fait son discours annuel en direct sur France Bleu Lorraine. Retour sur l'émission spéciale consacrée à Saint-Nicolas ce samedi 5 décembre 2020.

Faute de défilés et de grandes fêtes en cette fin d'année 2020, Saint-Nicolas a tenu à vous parler, comme il le faisait d'habitude depuis le balcon de l'Hôtel de Ville de Nancy chaque 6 décembre. Il était en direct sur l'antenne de France Bleu Lorraine ce samedi 5 décembre 2020 à 18h30 pour vous transmettre son message. Rien ne l'empêchera jamais de venir récompenser les enfants sages. Il veille sur nous et promet de n'oublier personne. Quand les temps sont durs, il faut plus que jamais veiller les uns sur les autres. Saint-Nicolas ne lâche rien et compte sur vous. Et il nous promet de revenir l'an prochain... sans faute !

Ecoutez le discours de Saint-Nicolas en intégral !

Toute cette semaine, et depuis 16h ce 5 décembre, l'antenne de France Bleu Lorraine s'était mise au diapason du Saint Homme. Vous avez pu découvrir l'histoire de Saint-Nicolas, ses faits miraculeux, son lien avec la Lorraine où sa dextre bénissante est visible en la basilique de Saint-Nicolas-de-Port, son église à Rome, la légende des trois enfants et du boucher.

On vous raconte la légende des trois enfants

Une légende des trois enfants, mis au saloir par un boucher, et sauvés par Saint-Nicolas, -histoire que vous connaissez sûrement-, qu'est venu nous raconter Bruno Ricci, comédien lorrain, sur le texte de Gérard de Nerval datant de 1842.

En exclusivité, l'interview du boucher !

Le boucher, que l'on n'avait jamais entendu, est intervenu sur notre antenne. Il voulait s'expliquer sur son implication dans cette affaire des trois enfants. Sa propre version de l'histoire des trois enfants sauvés par Saint-Nicolas, version boucher qui regrette de ne pas avoir pu goûter ce petit salé... et un peu embêté de devoir recroiser le Saint dans les couloirs de la radio !

L'histoire de Saint-Nicolas

Toute cette semaine, Jérôme Prod'Homme vous a raconté Saint-Nicolas en vidéos. Il est revenu sur l'histoire du Saint, de sa naissance à son parcours d'évêque de la ville de Myre.

La Saint-Nicolas c'est une fête qui est célébrée chaque année en Lorraine. Il faut dire que Saint-Nicolas est le Saint Patron de la Lorraine. Même s'il est connu dans le monde entier, la Lorraine et son protecteur c'est une longue histoire.

La Saint-Nicolas est accompagnée de nombreuses traditions. Que ce soit en Lorraine, mais aussi dans le Nord, en Belgique, au Luxembourg... Saint-Nicolas passe avec son âne et récompense les enfants sages... accompagné de son contraire, le Père Fouettard.

Il était de tradition, autrefois, que les nations aient un représentant à Rome, siège de la Papauté. De nombreux pays y entretenait une délégation. Donc, direction Rome pour visiter l'église Saint-Nicolas des Lorrains.

Et, foi de Saint-Nicolas, il reviendra l'année prochaine.. et s'il le faut nous l'accueillerons à nouveau sur France Bleu !Saint-Nicolas vous dit à l'année prochaine... sur France Bleu ?