Saint Nicolas vous parle ! Rendez-vous le 5 décembre à 18h30 sur France Bleu Lorraine

Même s’il n’y a pas de défilés cette année, Saint Nicolas vous parle ! Rendez-vous le 5 décembre à 18h30 précises sur France Bleu Lorraine et nos réseaux sociaux.

France Bleu Lorraine célèbre cette année Saint Nicolas avec une semaine spéciale du 30 novembre au 6 décembre 2020.

Découvrez l’histoire, la tradition, la gastronomie de la Saint Nicolas en Lorraine et bien au-delà. Les enfants, les plus grands, mais aussi les artistes, et les lorrains célèbres, tous témoignent de leur Saint Nicolas.

Apothéose de cette semaine festive, une émission spéciale samedi 5 décembre dès 16h.

Ne ratez pas le rendez-vous avec Saint Nicolas en personne !

Et à 18h30 précises ce 5 décembre 2020 : Saint Nicolas en personne s’adressera à tous les enfants et à tous les lorrains en direct à la radio et en vidéo sur tous les réseaux sociaux de France Bleu !

Vous ne pourrez pas aller le voir avec vos enfants ? France Bleu perpétue la tradition, et invite le saint homme à faire sa déclaration annuelle depuis votre poste de radio et sur nos réseaux sociaux. Une exclusivité France Bleu.

