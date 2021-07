Saint-Priest-La-Roche: Spectacles sur les berges du Château

Le château de Saint-Priest-La-Roche dans la Loire, célèbre patrimoine du Roannais, rassemble un public fidèle mélomane en juillet et en août. Tous les concerts se dérouleront sur les berges.

Dans un cadre pittoresque et romantique, le Château de la Roche accueille une programmation musicale variée : Jazz, musiques du monde, chanson française, il y en aura pour tous les goûts.

Ancré sur son piton rocheux depuis le 13ème siècle, le Château de la Roche devient, selon l’humeur du fleuve, tantôt rocher défensif, tantôt îlot romantique. Sa situation improbable sur la Loire en fait un site emblématique du département.

Château de la Roche

Quartiers d'été

Le public sirote un verre tout en appréciant, en live, le talent des différents groupes invités.

vendredi 16 juillet à 19h30

Pourquoi les chanteurs à la voix aigüe affolent les filles ? André Manoukian, seul au piano, raconte avec son érudition déjantée une histoire de la musique comme vous ne l'avez jamais entendue.

vendredi 23 juillet à 19h30

Entre textes parlés et mélodies entêtantes, les cinq garçons "MPL" emmenés par leur gourou vous embarque dans un univers unique et décalé.

lundi 26 juillet à 19h30

Gautier Capuçon est l’un de nos plus grands violoncellistes. Véritable artisan de la transmission et de la démocratisation de la musique classique, il partage la scène du Château de la Roche avec de jeunes musiciens.

jeudi 05 août à 19h30

Alexis HK chante avec humour mais sans cynisme, avec tendresse mais sans fadeur. Entouré de trois musiciens, Alexis bascule entre nouveau répertoire et incontournables

vendredi 06 août à 19h30

Du blues sauvage, de la soul rock, du jazz offensif … entre mélancolie, colère et rêve, la diva exubérante Sarah Mc Coy promet des sensations fortes.

jeudi 12 août à 19h30

Chanteuse, percussionniste, compositrice, Oriane Lacaille incarne un univers musical empreint des grands voyages et de nombreuses collaborations artistiques.

vendredi 13 août à 19h30

San Salvador c’est un concert radical chanté à six voix, deux toms, douze mains et un tambourin. Alliant harmonies vocales et rythmique implacable, la prestation est d’une rare intensité, à la croisée de la transe, d’un chœur punk et de constructions math-rock.

Envie de découvrir ces univers? Gagnez vos invitations en écoutant votre radio France Bleu Saint Etienne Loire.