Saint-Valentin 2021 : vos plus belles déclarations d'amour à écouter sur France Bleu Lorraine

Les plus belles déclarations sont sur France Bleu Lorraine

Et si cette année, on avait encore plus besoin d'amour ?

Pour la St Valentin 2021, France Bleu Lorraine a eu envie de vous aider à surprendre votre chéri.e. Parce que les bijoux, les parfums, les chocolats : c'est bien beau mais les mots ça n'a pas de prix !

Que vous soyez déjà en couple ou secrètement amoureux.se (pour le moment), nous vous avons proposé de vous jeter à l'eau et de participer à notre grand concours de déclarations d'amour.

Les plus belles déclarations seront lues sur l'antenne dans la matinée du 14 février entre 7h et 12h...et vous risquez bien d'être surpris...

