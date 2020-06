Saint-Vincent Tournante du chablisien 2021 : saison lancée au marché de Chablis dimanche 7 juin

C'est ce dimanche 7 juin que le comité d'organisation de la Saint-Vincent Tournante du chablisien qui aura lieu à Fleys (Yonne) en février 2021 démarre sa saison de financement. Les premières ventes d'objets à l'effigie de la fête viticole bourguignonne seront réalisées au marché de Chablis à partir de 8h30.

Retardées par la propagation du coronavirus dans le pays et le confinement de deux mois, ces ventes sont cruciales pour la bonne organisation de la Saint-Vincent Tournante. Habituellement, elles débutent lors des fêtes de Pâques. Pour rattraper son retard, le comité d'organisation prévoit de réaliser ces ventes jusqu'à la fin de l'année 2020, notamment tous les dimanches au marché de Chablis.

Financer la Saint-Vincent et communiquer sur sa bonne tenue

Vincent Laroche, président du comité d'organisation de la Saint-Vincent Tournante du chablisien est clair :

« Aujourd'hui, elle n'est pas annulée. » Et donc, il s'agit de commencer à financer cette fête viticole de grande ampleur sept mois avant sa tenue à Fleys.

« On a des articles qu'on retrouve chaque année, le sommelier et le tablier. Cette année, nous avons également des sweats, des polos, doudounes, bonnets et chapeaux. Et petite surprise, une pendule sur douelle de tonneaux, réalisée par un artisan local », énumère Vincent Laroche.

« Personne ne souhaite organiser seulement une demi Saint-Vincent Tournante. » - Vincent Laroche, président du comité d'organisation de la Saint-Vincent Tournante du chablisien 2021.

Cette vente au marché de Chablis, « ça permet de communiquer sur la manifestation. Les locaux veulent savoir si le banquet aura lieu, son tarif, comment se passe l'organisation de la Saint-Vincent. Mais avec ces ventes, on vise également les touristes qui nous rendront visite l'hiver prochain à Fleys ».

Concernant la tenue ou non de cette Saint-Vincent en février prochain, le président du comité d'organisation tient à être clair. Rien n'indique pour le moment son annulation, « mais les bénévoles n'envisagent pas de faire une "demi Saint-Vincent", une Saint-Vincent sans banquet [qui réunit plusieurs centaines de convives, Ndlr] ».