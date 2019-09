Salon culturel et salon du livre, autour du Mémorial de l’OTAN, l’histoire militaire autrement

Les 14 et 15 septembre, Bonningues les Calais accueille le Salon Culturel et du Livre sur le Mémorial de l’OTAN sous le thème « L’histoire militaire autrement »

Bonningues-lès-Calais, France

Pour cette deuxième édition, 70 auteurs et exposants seront présents, venus de notre région des Hauts de France, mais aussi de toute la France, d’Allemagne, d’Angleterre, de Belgique, de la Côte d’Ivoire, d’Inde, d’Italie, du Luxembourg, de Monaco et de la Pologne.

Expositions et travaux d’artistes, échanges avec les Carabiniers du Prince de Monaco et rencontre de nombreuses associations mémorielles, sportives et culturelles.

Entrée gratuite Salle Futurum à Bonningues les Calais

La Génèse :

A son retour, d’opération extérieure en Afghanistan en 2010, Willy Breton a souhaité ériger un Mémorial à la mémoire des militaires, policiers, gendarmes qui ont fait le sacrifice de leur vie au service de l'OTAN. Pour ce faire, il a offert ce Mémorial qui se situe à Frethun.

Son but est de promouvoir le devoir de mémoire au travers des valeurs d’amitié, de fraternité, de camaraderie, pour la réconciliation et la paix auprès du grand public et plus particulièrement des plus jeunes. Une cérémonie inter- religieuse puis militaire s’y déroule chaque 2ème samedi de septembre.

Dans ce cadre, il a aussi été mis en place en 2018 un salon du livre militaire et un salon culturel organisés par la Fédération du Mémorial de l’OTAN (FMO) avec l’appui de la commune de Bonningues-lès-Calais, de son comité de jumelage franco-allemand et de l’Association Nationale des participants aux OPérations EXtérieurs (ANOPEX).

Willy Breton

Le salon culturel :

Il permettra de découvrir plusieurs expositions et travaux d’artistes, de voir de près le couteau « le calaisien » et sa déclinaison sur le Mémorial de l’OTAN, d’échanger avec les Carabiniers du Prince de Monaco et d’aller à la rencontre de nombreuses associations mémorielles, sportives et culturelles.

Les anciennes bases aériennes de l’OTAN en France seront à découvrir grâce à un passionné qui viendra spécialement de l’Yonne.

Mais aussi le premier timbre, en édition limitée sur le Mémorial de l’OTAN pourra être acheté sur place.

Au salon du livre, de nombreuses périodes de notre histoire seront couvertes, depuis le Moyen-Age, le 1er Empire, les conflits du 20ème siècle et les opérations extérieures en livres récents mais aussi anciens avec la présence d’un bouquiniste.

Plusieurs points forts marqueront ces journées avec des cafés littéraires et des mini conférences.

Vous pourrez y faire dédicacer les livres de 34 auteurs présents (16 de la région, 15 des armées ou de la gendarmerie), dont plusieurs bandes dessinées.

Nous aurons d’ailleurs en avant-première (sortie nationale le 27 septembre) GIGN la BD avec Pascal Pelletier, militaire de l’armée de terre comme dessinateur et Jean-Luc Calyel, ancien du GIGN et scénariste.

Mais aussi Jean-Marc Degoulange, d’Ile et Vilaine, avec les écoutes de la victoire au cours de la 1ère guerre mondiale, tout comme Mickael Roussel et les déportés du Nord Pas-de-Calais, Eric Viot et les mutineries de 1917 ou Hervé Leroy avec ces gens du Nord qui ont fait l’histoire.

Sans oublier Raphaël Delpart, scénariste, metteur en scène qui a tourné des films avec les plus grands qui nous présentera la fabuleuse histoire du drapeau français et une particularité Daniel Ferraro et sa fille Audrey, tous les deux auteurs régionaux sur des sujets très différents.

Enfin Arthur Hopfner, du Var, ancien commando de marine nous parlera de son héros Jacques Mandrier et Pascale Lumineau, de l’Hérault, de son fils mort pour la France en Afghanistan en 2012.

Des auteurs, des livres, notre mémoire

L’entrée est gratuite, avec restauration sur place et il en aura pour tous les âges avec des jeux proposés aux plus jeunes par la Librairie Martelle d’Amiens et un parcours d’obstacles par Seals Bleuet de France.

N’hésitez pas à aller à leur rencontre, de demander des dédicaces et de profiter des cafés littéraires qui vous sont proposés et d’aller à l’écoute de la revue d’histoire militaire animée par de jeunes étudiants parisiens.