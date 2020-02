Salon de l'Agriculture 2020 : la plus grande ferme du monde est à retrouver sur France Bleu !

Franche-Comté, France

France Bleu Besançon et France Bleu Auxerre proposent une matinée en direct du Salon International de l'Agriculture, ce lundi 24 février, de 9h à 13h.

Le Salon et ses concours © Radio France - Dominique Parreaux

Le programme :

- 9h00 – 10h00 : "Le talk du Salon de l’Agriculture"

Pendant une heure, les acteurs du Salon international de l’Agriculture, échangent, rigolent, partagent leur passion et partagent leurs anecdotes quotidiennes.

- 10h00 – 11h00 : "L’assiette de Bourgogne Franche-Comté"

Le délice des papilles ! Les producteurs et restaurateurs partagent avec nous leurs bonnes recettes et subliment les produits de Bourgogne et de Franche-Comté.

- 11h00 – 12h00 : "Touchez goûtez" la Bourgogne Franche-Comté !

On joue avec la Grande Région ! Une heure pour s’amuser, pour tomber sur les cases gagnantes et remporter des cadeaux offerts par Comité Gastronomie et Promotion des Produits Régionaux (GPPR)

- 12h00 – 13h00 : Les Expat’s à Paris

Rencontre avec les expatriés bourguignons et franc-comtois qui vivent aujourd’hui à Paris ! Ils partagent leur vie en direct du salon.

