Salon du Chocolat des Épices et des Saveurs de Carquefou

Salon du Chocolat des Epices et des Saveurs

Le 10ème salon du Chocolat des épices et des saveurs, à l'initiative des Épicuriens solidaires du vignoble, c'est le rendez-vous de tous les gourmands ! Les exposants partagent avec vous leur passion pour leurs métiers qu’ils soient chocolatiers, importateurs d’épices, de thé, de vanille, de nougat, confiseries, macarons, rhums arrangés et autres calissons… Tout au long du weekend, des ateliers gratuits pour les enfants, dirigés par un professeur, inscriptions sur place. Exposition de structures artistiques en chocolat. Et une avalanche de cadeaux gourmands avec des lots à gagner toutes les heures...

ⓘ Publicité

Le 10ème Salon du chocolat des épices et des saveurs, samedi 15 et Dimanche 16 octobre de 10h00 à 19h00, Centre des Congrès de la Fleuriaye à Carquefou .