Salon International du disque à Rezé

Par disque, il faut entendre le bon vieux disque vinyle, décliné dans tous ses formats: 33 T, 45 T, maxi 45 T, plus rarement les 78 T, généralement réservés aux antiquaires ou aux archivistes de documents sonores. Mais aussi le CD et le DVD sur lesquels on trouve des concerts, des vidéo-clips, des documentaires sur des artistes, etc. Les disquaires sont là pour prodiguer leurs conseils et donner la vraie valeur d’un disque, qu’elle soit artistique ou marchande. Contrairement à la vente sur Internet, on peut voir et toucher la marchandise, vérifier l’état du disque et de sa pochette. On peut échanger avec des connaisseurs, avec de vrais fans ou des personnes qui côtoient les artistes. Le salon du disque de Nantes, c'est aussi des show-cases, des dédicaces, des rencontres avec des artistes, des journalistes, des auteurs, des photographes, des maisons de disque...

Le Salon International du Disque, 90 disquaires de France et d'Europe, plus de 100 000 disques, tous styles de musique à tous les prix, conférences et dédicaces… Samedi 3 décembre, de 10h00 à 19h00 et Dimanche 4 décembre, de 10h00 à 18h00, Halle de la Trocardière à Rezé.