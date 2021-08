Le manoir du Tourp dans la Manche (à Omonville-la-Rogue) accueille la 17e édition du festival "Plantes & saveurs d'automne". Foire aux plantes, produits du terroir et animations attendent les visiteurs dans les allées du manoir et sous les tonnelles.

Salon Plantes et Saveurs d'automne, 4 et 5 septembre 2021 au manoir du Tourp dans la Hague

Plantes et saveurs d'automne 2021

Pour la 17ème année, le manoir du Tourp à Omonville-la-Rogue accueille les passionnés de plantes et jardins.

Une quarantaine d’exposants originaires du Grand Ouest

Tous viennent à la rencontre d’un public de visiteurs amateurs et avertis, pour partager avec eux leur savoir-faire, aiguiser leur curiosité et leur faire découvrir les variétés botaniques que leurs collections recèlent. Ainsi se côtoient des producteurs spécialisés en plantes aquatiques, plantes de rocaille, plantes aromatiques et médicinales mais aussi en plantes australes, cactées, vivaces, bulbes...

Les amoureux d’horticulture se laisseront surprendre par la richesse insoupçonnée des variétés proposées lors de ces deux journées. Les professionnels passionnés prodigueront des conseils de taille, d’entretien, d’aménagement paysager. Des produits issus de plantes, des céramiques, des sculptures, des décorations, du mobilier de jardin seront aussi proposés aux visiteurs.

Les saveurs ne seront pas en reste

De nombreux exposants viendront proposer leurs produits : fromages, charcuteries artisanales, miel, thés et tisanes, cidre, bières, pains et brioches, fruits secs... seront à l’honneur tout le week-end.

Un jardinier bien connu

Christophe Guerrand le jardinier de France Bleu Cotentin © Radio France

Christophe Guerrand, le consultant jardin de France Bleu Cotentin, est présent tout le week-end pour des conseils avisés et pour une conférence en extérieur, autour des plantes tinctoriales et les couleurs de l’automne le samedi et le dimanche à 15h.

D'autres animations rythment le week-end, à découvrir en suivant ce lien.

Les exposants

ATOUT CHAPEAU (27) Chapeaux et casquettes : feutres, paille, cuir, lin, coton, tissu,….

AU PIN CUIT (50) Pains aux farines biologiques, levain et cuisson au feu de bois. Brioches, nougats, biscuits.

AVONDALE (50) Plantes vivaces, petits arbustes

AZUR PAYSAGES (50) Végétaux, matériaux de construction, expo photo de réalisations

CERAMIQUES TERRE D’OUEST (50) Céramiques décoratives pour le jardin et la maison

CIDRERIE LE PERE MAHIEU (50) Produits cidricoles : cidres, calvados AOC, pommeau AOC, jus de pomme, vinaigre, gelée de pommes.

CHAMPLURIEL (50) ) Savons de toilette et ménagers

CPIE du Cotentin (50) Exposition : jardin au naturel et espèces animales

DAME VIVACES (14) Plantes vivaces

EDITIONS FLOWER BLOOM (27) Jeu de société “Taup chrono” editionsflowerbloom@gmail.com

HAIRON Jean (50) Oiseaux en fer et bois pour déco de jardin

IDUNN (50) Plantes aromatiques et médicinales. Légumes vivaces. Petits fruits

JARDIN DECOR (14) Décorations extérieures : fer forgé, grilles, mobiles, balanciers

LA FERME DE L’OURS (50) Huiles essentielles, eaux florales, macérats, gelées et sirops de plantes, pest’ail des ours, savon et baume

LA MAISON MICHEL (61) Fromage bio, saucisse sèche et salaisons

LE GOUT DU FRUIT (77) Fruits deshydratés, confits et secs

LEGRAND MOTOCULTURE (50) Robots de tonte

LE JARDIN D’EAURUS (14) Plantes aquatiques, vivaces d’ombre et de berges humides

LE JARDIN D’ANTADELE (50) Compositions de plantes grasses et grande variétés de succulentes

LES BULBES (22) Bulbes à fleurs de saison (tulipes, narcisses, jacinthes, cyclamens… ;

LES P’TITES BIQUETTES (50) Fromages de chèvre au lait cru, natures, aromatisés et affinés

LES VANNERIES DE NADIA (14) Vanneries en osier de Jardin (tontines, nichoirs, mangeoires) et de décoration (y compris porte-plantes) ainsi que paniers divers.

LES VIVACES DE GRIMESNIL (50) Plantes vivaces

LES RUCHERS DE LA HAGUE (50) Miel de la Hague et produits de la ruche

LES TILLANDSIAS (76) Tillandsias

LEZ’ARTS EN CAVE (41) Céramiques déco de Jardin

MAINS D’ARGILE (78) Fleurs en céramique et déco de Jardin

MAISON SAINT LO (50) Rillettes, soupes, plats cuisinés à base de poisson, crustacés, poissons fumés.

MONTAIGNE Créations (50) Bijoux et sujets décoratifs en céramique,

NIMA CACHEMIRE (14) Produits en 100% cachemire d’inde et de Népal. Etoles, écharpes, ponchos, plaids, couvre-lits, bonnets.

PATISSERIE ANGLAISE (50) Cakes et cookies maison, fromage et épicerie fine d’Irlande, thés et tisanes, marmelades.

PEPINIERE BELLAN SERGE (14) Arbustes à fleurs, buis, conifères

PEPINIERE DE LA PETITE FOULERIE (50) Plantes vivaces rustiques et de climat doux

PEPINIERE LES FLEURS DE L’ISOLE (29) Arbustes tortueux et originaux, vivaces fleuries

PEPINIERE LEVANOYE (50) Arbustes et vivaces

PEPINIERE DE TUPOT (14) Arbustes à fleurs et ornements

PEPINIERE MOISSON (50) Succulentes semi-rustiques et végétaux de collection à caractère exotique.

RAPMUND BULBES ET PLANTES (50) Plantes vivaces et bulbes

SOLEIL DES THES (50) Thés, tisanes biologiques et équitables

Infos pratiques

De 10h00 à 18h30

2.50€ par adulte/gratuit pour les moins de 18 ans

Manifestation en plein air et sous chapiteau

Restauration sur place et à emporter

Brouettes à disposition

La présentation du PASS SANITAIRE est obligatoire pour tous les visiteurs de plus de 17 ans.