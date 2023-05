Samedi 3 juin, France Bleu Limousin est partenaire du Festival de Littérature Jeunesse de St Junien

La semaine littéraire avant le temps fort du 3 juin

La volonté de l'association "Faites des Livres" est d'apporter la littérature aux plus jeunes, de favoriser l'accès à la culture. La semaine de la Littérature, véritable immersion dans l'univers du livre et de la création artistique. est faite pour répondre à tous ces objectifs. Dès le 26 mai, des actions sont menées auprès du jeune public. Ecoliers et collégiens pourront profiter de spectacles, de lectures, d'ateliers artistiques et littéraires ou encore de ciné-débats en plusieurs lieux de St Junien : la Médiathèque , la Mégisserie , l' Etoile Bleue , au Ciné-bourse ou à la Salle des Congrès .

Le programme complet de cette Semaine Littéraire ici

Rendez-vous sur l'Esplanade du Châtelard pour le 9ème Festival de Littérature Jeunesse

Samedi 3 juin, 40 auteurs jeunesse viendront dédicacer leurs ouvrages de 10h à 18H. Ils seront réunis à la Salle des Congrès du Châtelard, inaugurée début 2006 et qui répond parfaitement à l’organisation de grands événements comme celui ci.

La liste complète des auteurs présents ici

Gérard HALIMI, président de l'association "Faites des Livres" sera invité dans les studios de France Bleu Limousin mardi 30 mai à 9h05