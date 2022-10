Saveurs d'Octobre en presqu'île de Guérande

Cet évènement qui annonce le début de l’automne est incontournable sur la Presqu’île. Il est le fruit d’un partenariat entre l’Office de Tourisme Intercommunal La Baule - Presqu'île de Guérande, la Communauté d’agglomération Cap Atlantique, les communes, ainsi que les professionnels de la restauration, du tourisme et les associations du territoire. Au menu, dans 16 communes différentes, de nombreuses animations riches et variées autour de la gastronomie, tout au long du mois. Démonstrations culinaires, Animations gourmandes, Balades nature & patrimoine, Visites guidées... L’arrière-saison est propice à des moments d’échanges privilégiés. Prenez le temps de découvrir ou redécouvrir le territoire authentique et généreux de la presqu'île guérandaise, au travers d’animations mêlant histoire, culture, paysages, savoir-faire, dégustations, expositions... Programme des animations sur la page Facebook de Saveurs d'Octobre ou en suivant ce lien ...

