Semaine de la gaufre 2021 : quelle est la meilleure gaufre du Nord et du Pas-de-Calais ?

Tous les habitants du Nord et du Pas-de-Calais la connaissent : la gaufre de Flandres est plate et fine. Elle a donné naissance à la gaufre de Lille qui est fourrée. Pour les puristes, la gaufre se doit d'être fourrée de vergeoise, le sucre de betterave. On doit sa renommée dans le monde au créateur de la Maison Meert à Lille qui a inventé en 1849 la gaufre plate fourrée au sucre, au beurre et à la vanille de Madagascar.

La meilleure gaufre 2021

France Bleu Nord vous propose de fêter cette gourmandise de notre région. Parce que plus de deux cents ans après cette invention, de nombreux pâtissiers ont développé leurs propres recettes de gaufres fourrées, France Bleu Nord vous propose d'élire la Meilleure gaufre 2021.

Déroulé du concours :

Du 1er au 10 mars , proposez votre artisan gaufrier préféré sur le formulaire ci-dessous .

, votre artisan gaufrier préféré sur le . Du 22 au 26 mars , retrouvez les cinq artisans sélectionnés pour la finale dans l'émission "La vie en Bleu côté cuisine" de 10h à 10h30.

, les cinq artisans sélectionnés pour la finale dans l'émission "La vie en Bleu côté cuisine" de 10h à 10h30. Jusqu'au 29 mars, votez pour votre artisan préféré.

Mardi 30 mars, la gaufre de l'année 2021 sera annoncée en direct sur France Bleu Nord à 8h15 dans "Vous savez quoi" et l'artisan récompensé sera l'invité de l'émission "La vie en Bleu côté cuisine" entre 10h et 10h30.

Le savez-vous ?

On a retrouvé des plaques d’argile ressemblant à des moules à gaufres dans des sites datant de l’époque des pharaons.

La gaufre a pour ancêtre l'oublie, un petit gâteau fin et croquant cuit entre deux plaques de fer.

Aux 14e, 15e et 16e siècles, on la cuisine régulièrement dans les familles. Dans les familles les plus pauvres, la pâte d'eau et de farine est assez liquide et la gaufre est très épaisse alors que dans les foyers plus aisés, on rajoute des œufs, du sucre et un peu de vin blanc, ce qui les rend plus fines.

François 1er adorait les gaufres et collectionnait les gaufriers en argent.

La base est constituée d'un mélange de farine de blé, de sel, de sucre, d'œufs avec un liquide. La diversité de ces ingrédients et les épices, arômes ajoutés ainsi que la présence ou pas de levure créée toute la variété des gaufres, de celle de Liège à la New-Yorkaise, en passant par celle de Hong-Kong.

Dans le nord de la France et en Belgique, la gaufre était cuisinée après Noël et donnée en étrennes aux enfants.

La Maison Meert (Lille), était le « Fournisseur officiel de sa Majesté le roi Léopold Ier », le roi des Belges.

Le Général de Gaulle, né à Lille, se faisait livrer des gaufres à l'Élysée et dans sa maison à Colombey-les-deux-Eglises.