Semaine de la gaufre 2e édition : participez au jury

La semaine de la gaufre de France Bleu Nord arrive. Du 28 mars au 1er avril, les artisans gaufriers du Nord et du Pas-de-Calais vont concourir pour obtenir le Prix de la meilleure gaufre lilloise 2022. Inscrivez-vous pour faire partie du jury.

2022 : La semaine de la gaufre revient sur France Bleu Nord. Cette deuxième édition aura lieu du 28 mars au 1er avril. Pour cette semaine, France Bleu sera associée à Saveurs en’Or, le restaurant NU et France 3 Hauts-de-France.

Courant mars, le jury, présidé par Pépée Le Mat, sélectionnera quatre gaufres selon les critères suivants : présentation, goût, produits de fabrication...

Du lundi 28 au jeudi 31 avril , découvrez les quatre meilleures gaufres de la région sélectionnées dans l'émission Côté saveurs de 10h à 10h45 .

, découvrez les de la région sélectionnées dans l'émission . Le vendredi 1er avril , le jury se réunira pour délibérer et désigner la Meilleure gaufre 2022 en direct sur France Bleu Nord entre 10h et 11h.

, le jury se réunira pour délibérer et désigner la Vendredi 1er avril : le meilleur artisan gaufrier 2022 recevra son prix au restaurant Nu à Lille.

Le jury sera composé de : Pépée Le Mat, la chroniqueuse culinaire de France Bleu Nord, présidente du jury, Philippe de Bie (gagnant de l’édition 2021), Caroline Leclercq (Saveurs en’Or), Maxime Schelstraete (chef du restaurant NU), Christophe Lépine (France 3 Hauts-de-France) et Bertrand Lefebvre (directeur de France Bleu Nord) et un auditeur.

Faites partie du jury de la Meilleure gaufre 2022

Nouveauté 2022 : un auditeur de France Bleu Nord prendra part au jury. Assis à la table des délibérations, il sera le représentant des auditeurs. Vous voulez faire partie de l'aventure ? Participez à notre quiz via le formulaire ci-dessous.

Bonne chance !

La semaine de la gaufre

En 2021, France Bleu organisait la première semaine de la gaufre. Attention, pas n'importe quelle gaufre : la gaufre de Lille, fine, plate et fourrée. Pour les puristes, la gaufre se doit d'être fourrée de vergeoise, le sucre de betterave. On doit sa renommée dans le monde au créateur de la Maison Meert à Lille qui a inventé en 1849 la gaufre plate fourrée au sucre, au beurre et à la vanille de Madagascar.

France Bleu Nord et Saveurs en'Or ont décerné le prix de la Meilleure gaufre 2021 à Philippe de Bie et le prix du public à Xav de Lille. Jean-François Brigant a reçu un prix spécial pour l'ensemble de son œuvre sur la gaufre flamande.

