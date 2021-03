Semaine de la gaufre : votez pour l'un des 5 finalistes

Du 22 au 26 mars, France Bleu Nord et Saveurs en'Or vous proposent de découvrir les cinq finalistes pour le titre de la Meilleure gaufre 2021. Votez pour le prix du public via le formulaire.

France Bleu Nord et Saveurs en'Or vous proposent d'élire la Meilleure gaufre 2021, cette merveilleuse gourmandise de la région.

Deux prix seront remis : celui du jury et celui du public. Pour ce dernier, vous pouvez voter via le formulaire ci-dessous.

Près de 800 d'auditeurs nous ont proposé une cinquantaine d'artisans gaufrier. Une première sélection a été faite de dix-huit producteurs. Parmi ceux-ci, le jury, présidé par Pépée Le Mat a choisi cinq finalistes :

Les Gaufres LA FLOTJE à Ste Marie Cappel

à Ste Marie Cappel Les Gaufres Maison SOHET à Lille Hellemmes

à Lille Hellemmes Les Gaufres XAV DE LILLE à Denain

à Denain Les Gaufres Artisanales de PHILIPPE DE BIE à Seclin

à Seclin Les Gaufres A L’ANCIENNE de la Ferme des Anneaux à Marcq AVelin.

Pendant la semaine de la gaufre, du 22 au 26 mars, les cinq candidats seront les invités de l'émission La vie en bleu, la cuisine de 10h à 10h40.

A lire aussi : Semaine de la gaufre 2021 : 18 artisans sélectionnés

Votez pour la Meilleure gaufre 2021

Pour la Meilleure gaufre 2021, un concours organisé par France Bleu Nord et Saveur en'Or, deux prix seront remis le mardi 30 mars : le prix du jury et le prix du public.Le jury est composé de Pépée Le Mat, présidente, Bertrand Lefèbvre, directeur de France Bleu Nord, Caroline Leclerq, chargée de développement de Saveurs en' Or, Grégory Lagache, responsable des programmes de France Bleu Nord, Laurent Dereux, animateur à France Bleu Nord et Véronique Houdan, coordinatrice numérique à France Bleu. Les critères retenus par le jury :

la présentation du paquet

les produits utilisés

l'aspect de la gaufre

le fourrage de la gaufre

le goût

Pour le prix du public, les auditeurs sont invités à voter du 22 au 28 mars sur le formulaire ci-dessous.

Mardi 30 mars, la gaufre de l'année 2021 sera annoncée en direct sur France Bleu Nord à 8h15 dans "Vous savez quoi" et l'artisan récompensé sera l'invité de l'émission "La vie en Bleu côté cuisine" entre 10h et 10h30.

Les gaufres participant au concours de la meilleure gaufre 2021 © Radio France - Bertrand Lefebvre

Les dix-huit sélectionnés sont :