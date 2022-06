Semaine des fiertés en Touraine : c'est parti !

Cette année encore, le centre LGBTI de Touraine organise une semaine culturelle haute en couleur qui se déroulera à la Guinguette de Tours-sur-Loire. De quoi profiter du beau temps, des bords de Loire et d’événements culturels. Demandez le programme !

Mercredi 15 juin 15h00 - Guinguette de Tours-sur-Loire

Lectures des contes à paillettes par le Collectif Paillettes.

Vous les connaissez, elles sont déjà venues l’année dernière, ce sont les Drag-Queens du collectif Paillettes ! Nos Drag-Queens préférées racontent des histoires où ce n’est pas forcément le prince qui sauve la princesse, où les héros ont le droit de pleurer et les héroïnes de parcourir le monde. Des récits qui ouvrent de nouveaux horizons, avec toute la gaieté dont nous avons besoin en ces temps incertains.

Mercredi 15 juin 17h00 - Guinguette de Tours-sur-Loire

Stand Littéraire par La Vagabonde & Antonin Crenn

La Librairie Café la Vagabonde est un petit coin de paradis littéraire au sein de Tours. Installée depuis 2020, Brigitte Desbois nous propose une sélection littéraire de choix, où des récits de femmes, de voyageur·euses, côtoient des romans graphiques qui interrogent le genre et la sexualité. Elle viendra nous proposer une sélection littéraire de son crû, avec Antonin Crenn qui évoquera son œuvre, ses ouvrages et ses inspirations.

Mercredi 15 juin 22h00 - Tours-sur-plage

HARVEY MILK de Gus Van Sant (2008)

Un classique du cinéma engagé ! L'occasion de redécouvrir le parcours militant et politique de cet élu de San Francisco qui fut l’une des figures du combat pour les droits des personnes LGBTI+ aux Etats-Unis dans les années 70. Ce film retrace les huit dernières années de sa vie. Son combat pour la tolérance et l’intégration des communautés homosexuelles lui coûta la vie. Son action a changé les mentalités et son engagement a changé l’histoire.

Vendredi 17 juin 19h30 - Guinguette de tours-sur-Loire

"Masculin" par Charlélie

Vous l’avez peut-être déjà croisé sur Instragram, habillé ou torse nu, mais toujours rempli d’humour. Charlélie vient nous présenter son tout premier spectacle, Masculin. Ce « brun drôle aux beaux sourcils » vous fera rire et vous prouvera que le théâtre, c’est pas que pour les filles. Il sort de son placard pour vous faire marrer et vous prouver que le rose va à tout le monde. Dans ce spectacle mêlant stand up et autodérision avec une pointe de chansons girly, Charlélie séduit les femmes, rassure les hommes et invite chacun.e à se révéler.

Charlélie sera sur la scène de la Guinguette Tours Sur Loire - Charlélie

Vendredi 17 juin 21h00 - Guinguette de Tours-sur-Loire

THE PRIDE TOUR(S) par Christophe Madrolle & Co.

Christophe Madrolle vient mettre le feu sur la scène de la Guinguette mais il n’est pas venu seul ! Il nous propose un concert pluri-artistes qui nous réservent bien des surprises, avec Benjamin Parker, Gabriel Carrion et Baptiste Sans !

Affiche Christophe Madrolle The Pride Tour vendredi 17 juin à Tours - Christophe Madrolle

Samedi 18 juin 12h30 > Ouverture du Village associatif

Le village-associatif accueillera une vingtaine de partenaires pour parler de santé sexuelle, discriminations et accès aux droits. Départ de la marche des fiertés à 15h30 depuis le château de Tours. Marche des Fiertés ouvertes à tous et toutes.

Cette année, le mot d’ordre sera “Santé des LGBTQI+ : à quand l’égalité ?”, pour toujours lutter pour plus d’accès aux soins des personnes LGBTI+, plus de simplicités dans les démarches médicales et d’accompagnements.