SÉRIE de Noël : Séquence émotion

Retrouvez Séquence émotion du lundi au vendredi à 7h20 et 18h15 et le samedi entre 11h et 12h.

Des personnalités de la Mayenne nous racontent leurs plus beaux moments d'émotion

Ils sont artistes, sportifs, responsables associatifs, élus, directeurs de structure... Pendant ces vacances de fin d’année, ils se dévoilent au micro de France Bleu Mayenne.

Une joie immense pour une victoire, des larmes devant un écran de cinéma, des rencontres qui changent la vie...

Les émotions sont faites pour être partagées. Marc Levy

Séquence émotion, une série réalisée par Pascal FOUCHET et Christelle RAMILHON, du lundi au vendredi à 7h20 et 18h15 et le samedi entre 11h et 12h.

Episode 1

Olivier FRAPOLLI, entraîneur de l’équipe de foot du stade lavallois, nous parle de sa première séance d’équitation.

Episode 1 : Olivier Frapolli Copier

Episode 2

Jean Pierre LE SCORNET, maire de Mayenne, parle du film “into the wild”

Episode 2 : Jean Pierre Le Scornet Copier

Episode 3

Mylène DEMONGEOT, actrice et amoureuse de la Mayenne, nous raconte le moment où son portrait est sorti en couverture de la presse nationale.

Episode 3 : Mylène Demongeot Copier

Episode 4

Mgrs SCHERRER, évêque de Laval, nous raconte son voyage en Pologne.

Episode 4 : Mgr Scherrer Copier

Episode 5

Pierre JAMET, directeur du théâtre de Laval, nous dévoile un souvenir du stade rennais avec la coupe de France.

Episode 5 : Pierre Jamet Copier

Episode 6

LEB, artiste peintre et sculpteur mayennais, se souvient d'un concert avec Léo Ferré.

Episode 6 : LEB Copier

Episode 7

Philippe HENRY, maire de Château Gontier sur Mayenne, raconte son souvenir de la finale de la coupe du monde en 2018.

Episode 7 : Philippe Henry Copier

Episode 8

Céline BENABES, directrice de l’association lavalloise “lecture en tête” .

Episode 8 : Céline Benabes Copier

Episode 9

Christian HUCHEDE, fondateur du refuge de l’arche a château Gontier sur Mayenne.

Episode 9 : Christian Huchede Copier

Episode 10

Florian BERCAULT, maire de Laval.