Skiez dans les Vosges, avec France Bleu Champagne-Ardenne !

France Bleu, partenaire des stations du ski du Massif des Vosges ! Écoutez tous les jours la matinale de France Bleu Champagne-Ardenne du 13 au 17 janvier 2020, vendredi donnez-nous les 5 mots de la semaine et remportez votre séjour à la neige sur le domaine de Ventron

Vosges, France

France Bleu s'associe aux principales stations de ski du domaine vosgien : Gérardmer/ La Mauselaine, Ventron, Bussang Larcenaire, le Lac Blanc, le Champ du Feu, le Schnepfenried. Profitez de la neige et du ski toute une journée, jouez et gagnez votre séjour et vos forfaits.

Ventron

La station de ski familiale par excellence. Séjourner au Ventron c'est l'assurance d'un total dépaysement ! Le Ventron dispose de 7 téléskis, 10 pistes de ski alpin, 70 canons à neige et un snowpark. Une station qui propose aussi des sorties raquette et ski de fond avec plus de 20 kilomètres disponibles.

Séjour Domaine Ventron "Ermitage Frère Joseph", hébergement en chambre double "privilège" avec balcon valable du 24 au 26 janvier 2020 à l'hotel 4**** Les Buttes, station de l'Ermitage Frère Joseph à Ventron, pour 2 personnes repas compris avec accès à la piscine couverte, au sauna et au hammam. Avec l'hébergement sont offerts pour les 2 jours, les forfaits et la location du matériel de ski pour 2 personnes.

En fonction des conditions d'enneigement, la validité du séjour peut être prolongée jusqu'à mars 2020 sur réservation auprès de l’hôtel.

La chambre « Privilège » vous permettra d'admirer les collines vosgiennes depuis votre balcon !

Chambre Double Privilège Avec Balcon / Hôtel Les Buttes

Après une journée de marche ou de ski, pouvoir se relaxer dans et autour d'une piscine relève du moment de grâce.

Piscine intérieure / hôtel Les Buttes

Dans l’enceinte de la piscine vous trouverez également un espace détente avec hammam et sauna.

Cet hôtel de charme dispose, en effet, d'une piscine couverte et chauffée dont les larges baies vitrées offrent une vue apaisante sur le parc boisé.

