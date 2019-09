Soprano, invité exceptionnel de France Bleu Provence

Evénement ! Le chanteur marseillais Soprano est l'invité exceptionnel de France Bleu Provence pour la première édition de "Radio Libre" le jeudi 12 septembre de 12h à 13h.

France Bleu Provence donne carte blanche à Soprano pour une émission hors du commun. Imaginez : Soprano aux commandes de sa propre émission de radio ! Soprano : programmateur d'invités. Soprano : programmateur musical. Une heure pour découvrir son univers et ses proches et mieux connaître celui qui va remplir deux stades Vélodrome les 11 et 12 octobre 2019 à Marseille.

France Bleu Provence vous permet d'interviewer en direct Soprano

En studio, autour de la table : deux auditeurs privilégiés de France Bleu Provence auront la possibilité de rencontrer Soprano !

Deux auditeurs parmi les fans les plus motivés seront désignés ! Pour vivre ce moment unique grâce à France Bleu Provence en direct aux côtés de Mélanie Masson : deux possibilités

Jouer sur le compte Instagram de France Bleu Provence et suivre les instructions

Remplir le formulaire ci-dessous

Posez-lui également votre question en vidéo sur le compte Instragram de France Bleu Provence en story avec la mention @francebleuprovence ou en post avec le tag ou l'identification @francebleuprovence.