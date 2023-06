Sorties de Bain, festival des arts de la rue : du 6 au 9 juillet 2023

La période estivale se poursuit de plus belle avec le retour de Sorties de Bain , festival du Réseau Normand des Arts de la Rue (ReNAR ), ce début juillet à Granville.

Pour cette 21ème édition, le festival aura lieu du 6 au 9 juillet 2023.

Marquant le début des vacances scolaire de l’été, le festival attire les locaux mais aussi les vacanciers, et ce depuis 2003 !

Le festival s’étend sur différents sites emblématiques de la ville de Granville tels que le quartier Saint Nicolas, le quartier historique de la Haute-Ville, les ports, le centre-ville ou encore la place Foch…

Au programme de Sorties de Bain :

Ce sont donc 4 jours de spectacles avec des compagnies venues de toute la France.

De nombreuses représentations au programme, du théâtre de rue à l’orchestre, en passant par la magie, il y en aura pour tous les goûts !

Certaines représentations auront lieu plusieurs fois durant le festival, et parfois même dans d’autres villes, c'est le cas du spectacle FA d'Amoukana, le mardi 4 juillet à Saint-pair-sur-Mer.

Inauguration du festival le jeudi 6 juillet à 19h30, quartier Saint-Nicolas devant l’Agora.

Aperçu des spectacles proposés durant ces 4 jours de fête :

JEUDI 6 JUILLET

16h30 & 20h : Théâtre de rue - Ma Montagne par Baleine-Cargo, Les Herbiers

16h50/17h50/18h50 : Danse contemporaine - Cache Cache par Sabdag, école Simone Veil

VENDREDI 7 JUILLET

21h : Théâtre de rue - Virils par Barjes, parking Jonville

22h15 : Loto musical - Bingo ! Un loto musical par TMH, théâtre Marin

SAMEDI 8 JUILLET

17h15 : Théâtre - Madame, Monsieur, Bonsoir ! par l'AIAA, parking Jonville

18h30 : Théâtre - Littoral par le Collectif du prélude (3 épisodes de 45min), cours Jonville (ep.1), 19h45 parking Jonville (ep.2), 21h port de commerce (ep.3)

DIMANCHE 9 JUILLET

15h30 : Théâtre de rue - R-P-Z // Rond-Point Zones par Flèches 3000, Théâtre Marin

20h45 : Cirque et musique live - La promesse du vide par Avis de tempête, cours Jonville

Et évidemment bien d‘autres spectacles puisque ce sont plus d’une quarantaine de compagnies qui seront présentes pour vous divertir, ici pour le programme complet et les informations.

Mais les Sorties de Bain, ce ne sont pas que des représentations, c’est bien plus.

Tout au long de l’été, le festival et ses partenaires vous donne l’opportunité de participer et assister à bien d’autres activités :

Pique-nique géant le dimanche 9 juillet, à 13h au Val-ès-Fleurs

Expositions diverses dans toute la ville, de la création au témoignage de bénévoles, en passant par la photographie

Les Effets Mer , concerts les mardis 18 et 25 juillet, ainsi que les 8 et 22 août, à 21h

, concerts les mardis 18 et 25 juillet, ainsi que les 8 et 22 août, à 21h Espace détente Salon d’rue par la ressourcerie solidaire Tri-marrant , place Foch du 7 au 9 juillet

, place Foch du 7 au 9 juillet Et bien d’autres évènements…

Informations pratiques

Accueil du public situé Place Maréchal Foch, à l’accueil du Théâtre de l’Archipel

Point information au Val ès Fleurs

Horaires

Jeudi 6 juillet, 10h-12h et 14h-17h30 (à l’Archipel), 16h-22h (à Saint-Nicolas)

Vendredi 7 juillet, 10h-22h

Samedi 8 juillet, 10h-22h

Dimanche 9 juillet, 10h-20h

Restauration

Jeudi 6 juillet : Saint-Nicolas (à côté de l’Agora)

Du vendredi au dimanche : marché et bar du festival du Val-ès-fleurs

Localisations

Théâtre de l'Archipel, place Maréchal Foch, Granville, 50400

Théâtre Marin, promenade Auguste Bluysen, Granville, 50400

Val-ès-fleurs, parc du Val-Ès-Fleurs, Granville, 50400

L'Agora, 361 Rue Saint-Nicolas, Granville, 50400

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site des Sorties de Bain .