Souhaitez de bonnes fêtes à ceux que vous aimez grâce à France Bleu Cotentin

France Bleu Cotentin, c'est le plus grand réseau social au monde ! Contactez-nous les 25 et 26 décembre ainsi que 1er et 2 janvier entre 11h et midi pour passer un message à ceux que vous aimez.

Comme vous, les grands-parents, les parents, les enfants, les amis sont branchés sur France Bleu Cotentin, et comme il est parfois compliqué de garder le contact, pendant deux week-end, nous mettons à votre disposition nos antennes !

Un seul numéro: 02 33 23 13 23

Remerciez le Père Noël, envoyez vos vœux, notre antenne est la votre !

Au coin de la rue ou au bout du monde, écoutez France Bleu Cotentin en FM ou grâce à l'application France Bleu !