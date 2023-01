Soutenez l'équipe France Bleu Pays de Savoie à la course aux dons Glisse en Coeur

Animateurs, journalistes, chargées d'accueil, chroniqueurs, techniciens, cadres et personnels administratifs : toute l'équipe de votre radio de proximité est mobilisée pour la bonne cause ! Soutenez-nous en faisant un don dès maintenant à l'équipe France Bleu, au profit de Glisse en Coeur !

Glisse en Coeur au Grand-Bornand - T. Vattard

Les dons récoltés seront reversés à l'association chamoniarde "A Chacun son Everest" qui permet aux enfants malades de vivre des aventures en montagne, et à d'autres associations qui oeuvrent pour les enfants.

Nous avons décidé cette année de relever le défi de skier en continu pendant 24h, et de vous faire vivre cet événement festif en direct à la radio !

Pour soutenir l'équipe France Bleu, c'est par ici !

Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation et vous donnons rendez-vous au Grand-Bornand et sur France Bleu Pays de Savoie les 25 et 26 mars pour vivre ce défi en direct !