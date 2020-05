Saint-Nazaire : faites vos achats au milieu des fleurs géantes

Depuis ce 26 mai, 251 fleurs grand format, sont installées dans le centre ville et les quartiers de Saint-Nazaire, pour dynamiser l'activité commerciale et ainsi soutenir les commerçants qui ont souffert des deux mois de confinement.

Jusqu'au 30 juin, des fleurs géantes de 1m90 et 2m40, constituées de mousse et d’acier sont visibles autour du Paquebot, le long de l’avenue de la République et jusqu’à la place Blancho, la rue de la Paix et devant le centre commercial le Ruban bleu. Proposés par Jardicompost et des horticulteurs du territoire, des structures en bois et des pots géants contenant des fleurs naturelles compléteront la mise en place.

Avec cette mise en scène printanière, la collectivité marque son soutien à une profession qui a souffert pendant les deux mois de confinement et participe à égayer les lieux où la vie commerçante a repris. La Ville consacre un budget de 42 500 euros à ce dispositif.

Jean-Luc Séchet, adjoint au maire de Saint-Nazaire, en charge des commerces, était l'invité d'Hervé Marchioni ce mardi 26 mai dans France Bleu Loire Océan Matin. Il nous présente l'opération réalisée en partie par des acteurs locaux, une autre forme de soutien :

Avec les fleurs on décore mais on soutient aussi l'activité locale Copier

Voilà de quoi vous donner envie de rentrer chez les commerçants Nazairiens, qui respectent évidemment les gestes barrières :

Les commerçants respectent les gestes barrières Copier

Du 5 au 30 juin, cette scénographie florale égayera également les quartiers de Méan-Penhoët, l’Immaculée, Kerlédé, la Tréballe, la Bouletterie (place Nadia Boulanger) et la place Henri Poincaré.

Invités, infos, le traffic en temps réel, chaque jour France Bleu Loire Océan vous accompagne au réveil de 6h à 9h