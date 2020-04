Sting au Festival de Nîmes le 4 juillet 2021

Pour cause de crise sanitaire en France liée à la pandémie du coronavirus, les évènements culturels ne pourront avoir lieu avant le 15 Juillet 2020 au plus tôt. Le concert de Sting prévu le Jeudi 18 Juin 2020 aux Arènes de Nîmes est donc repoussé au 4 juillet 2021.

Prévu initialement le 18 juin 2020 aux Arènes de Nîmes, le concert de Sting est reporté d'un an. Il faudra patienter jusqu'au dimanche 4 juillet 2021 pour voir sur la scène des Arènes l'ex leader de Police, dans le cadre de la nouvelle édition du Festival de Nîmes 2021.

A noter que les billets du 18 Juin 2020 restent valables pour le 4 Juillet 2021.

Si vous souhaitez néanmoins un remboursement, c'est possible. Vous êtes invités à vous rapprocher du point de vente où vous avez acheté vos billets et ce jusqu’au 31 Mars 2021. Plus aucun remboursement et réclamation, ne seront recevables au-delà du 31 Mars 2021.