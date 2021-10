Strasbourg Capitale de Noël, un partenariat France Bleu Alsace

L'édition 2021 de Strasbourg Capitale de Noël, intitulée "Allumons les étoiles", revêt une dimension toute particulière. Elle célèbre la joie et la chaleur de se retrouver au pied du Grand Sapin et d'échanger à nouveau avec les plus de 300 exposants réunis sur les nombreuses places de la Grande-Ile.

A la lumière des étoiles qui illuminent la ville, de nombreuses animations vous sont proposées à partir du 26 novembre et tout au long du mois de décembre. Elles nous replongent dans nos souvenirs d'enfance, ceux où les contes et légendes ouvrent grand leur imaginaire. "Allumons les étoiles" est une véritable invitation à rêver, à s'émerveiller, à vivre une expérience unique. Ensemble, profitons de ce temps pour se tourner vers l'autre, pour perpétuer les traditions et partager un Noël magique, féérique, authentique et solidaire.

France Bleu Alsace vous fait vivre Strasbourg Capitale de Noël

France Bleu Alsace, radio partenaire officielle de Strasbourg Capitale de Noël, vous fait vivre l'évènement en direct sur son antenne et sur francebleu.fr. Nous avons accompagné la coupe du Grand Sapin et son installation place Kléber dès cette fin octobre.

à lire aussi VIDÉO - Le grand sapin de Noël de Strasbourg coupé dans une forêt vosgienne

Le 26 novembre, notre baladeur est aux côtés des exposants pour assister aux derniers préparatifs avant le lancement officiel du marché de Noël, le lancement des illuminations et des animations, le soir même place Kléber. Ce 26 novembre, France Bleu Alsace vous donne également rendez-vous de 16h à 19h, devant le Château des Rohan en plein cœur de l'évènement.

Tout au long des festivités, France Bleu Alsace est à vos côtés pour vous faire rêver.

Vivez la magie de Noël à Strasbourg avec France Bleu Alsace !

Retrouvez toutes les informations sur Strasbourg Capitale de Noël :