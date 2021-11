Suivez en direct et en vidéo l'inauguration du marché de Noël de Strasbourg

Toute la journée de ce vendredi 26 novembre, nous vous faisons vivre le démarrage des festivités de Noël à Strasbourg. Emission en direct de 16h à 19h avec Hubert Desmarest, Isabelle Chalaye et Thierry Kallo pour le lancement officiel de Strasbourg Capitale de Noël avec la mise en lumière des rues et du grand sapin.

Suivez les illuminations de Strasbourg en direct vidéo

Vous n'y serez pas ? La ville de Strasbourg et France Bleu vous offrent de suivre en direct et en vidéo le lancement des illuminations, dès 17h30, sur les pages Facebook de France Bleu Alsace et France Bleu Elsass,ou directement du cette page.

Au programme sur l'antenne de France Bleu Alsace

Léo se baladera de 7h à 12h dans les rues de Strasbourg pour nous faire vivre les derniers préparatifs.

Émission avec Isabelle Chalaye de 10h à 11h place des Meuniers à Strasbourg depuis le chalet Alelor avec 5 invités : Claude Kupferschlaeger « Autour de la pomme » à Bourg Bruche, Domaine Loew, Les confitures du Climont à Ranrupt, Les Moulins Becker à Hurtigheim, Ellochampi à Wahlenheim.

Émission spéciale de 16h à 18h en direct de la place du Château à Strasbourg avec Isabelle Chalaye et Hubert Desmarest, avec de nombreux invités dont Amaury Vassili à 17H, Pierre Bardet, Guillaume Petitjean, Guillaume Libsig, André Scheidel, Philippe Uttard, Monique Jarnoux.. Audrey Tordelli en baladeur suivra pour nous le cortège qui lancera les illuminations.

De 18h à 19h, 100% humour avec Thierry Kallo et l'invité du jour Cookie Dingler.

Le programme du lancement de Strasbourg Capitale de Noël

16h45 : illumination du mot « Solidarité » au pied du Grand Sapin de la place Kléber avec la maire de Strasbourg et les bénévoles des associations du Village du Partage.

17h : inauguration de la projection de l’Hôtel des contes sur la façade de l’Hôtel de Ville et mise en lumière de la place Broglie

17h30 : rendez-vous quai des Bateliers, prise de parole de la maire de Strasbourg, illuminations du chemin des étoiles et de la terrasse du Palais Rohan au son des chants de la chorale citoyenne, départ du cortège inaugural

18h : arrivée du cortège devant la Porte des lumières, illuminations de la perspective en musique

18h20 : prise de parole de la maire de Strasbourg en présence des Vitrines de Strasbourg qui prendront la parole lors de l’illumination des anges de la rue Mercière

18h35 : illumination de la rue des Grandes Arcades au passage du cortège

19h : illumination du Grand Sapin au son des chants de la chorale citoyenne.

