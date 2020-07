Sur la route avec France Bleu Gard Lozère et Midi Libre

Du 6 juillet au 28 août, Midi Libre et France Bleu font étape dans 40 villes et villages de notre région. Une tournée estivale pour vous rencontrer, vous écouter, mettre en valeur le Gard et l'Hérault et partager les bonnes initiatives.

Sur la route avec Midi Libre, en partenariat avec France Bleu Gard Lozère, c’est la tournée estivale de la proximité, de l’authenticité et de la convivialité, au plus proche de vous, de vos envies et des plus beaux centres d’intérêt de la région.

De la mer à la montagne en passant par la campagne, cette tournée de 40 dates dans 40 villes et villages du Gard et de l'Hérault fait la part belle à l'Occitanie, une région à forte identité où il fait bon vivre, une région riche de magnifiques paysages, de traditions, et d'activités aussi diverses que multiples.

Les 40 dates de la tournée