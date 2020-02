Surprenez votre amoureux-se pour la St Valentin 2020 avec France Bleu Lorraine

France Bleu Lorraine le dira avec des fleurs !

A l'occasion de la Saint-Valentin, France Bleu Lorraine sonne à votre porte pour offrir un magnifique bouquet de fleurs, confectionné (avec amour évidemment) par les spécialistes de la boutique Fleury ta vie à Metz, à votre Valentin-e.

Cinq d'entre vous auront la chance de voir débarquer le messager France Bleu le 14 février prochain.

Vous avez jusqu'au 13 février à minuit pour déposer votre déclaration.

Pour participer, il vous suffit de déposer votre message d'amour à votre amoureux-euse, la belle histoire de votre rencontre, une anecdote de votre histoire d'amour... avec vos coordonnées et le nom de votre partenaire, dans le module de jeu ci-dessous. Nous sélectionnerons les cinq messages les plus touchants, les plus surprenants... et ils auront la surprise de se voir remettre, en direct sur France Bleu Lorraine, ce cadeau.

Assurez-vous de pouvoir être présent chez vous ce jour là avec votre chéri-e, on ne sait jamais. La chance sera peut-être de votre côté.