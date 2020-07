Terre d'Estuaire à Cordemais

Balades découvertes et nouveautés 2020

À travers une immersion ludique et interactive plongez dans l’univers de l’estuaire de la Loire. Sur une surface de près de 2000m2, un parcours permanent, une exposition temporaire, des activités et ateliers pour les grands et petits, sans oublier le ballon qui vous mènera dans les airs. Yasmine Mamma, la Directrice de Terre d'estuaire, nous présente ce lieu incontournable, consacré à l'estuaire de la Loire à Cordemais...

Présentation du centre de découverte "Terre d'estuaire" Copier

Comprendre - Centre de découverte - Hadrien Brunner

Après votre visite du Centre Terre d’estuaire, partez pour La Petite Balade nature au Plan d’eau de la Côte. Accompagnés d’un médiateur, partez à deux pas du Centre Terre d’estuaire à la découverte des richesses qui nous entourent ! La faune et la flore emblématiques de l’estuaire dévoileront tous leurs secrets au fil de cette balade au plus près de la nature.

Balades natures et autres animations 2020... Copier

A la découverte de l'estuaire et de ses habitants... © Getty - Jacques Loïc

Réservation et renseignements auprès de l’accueil du Centre de découverte, Port de Cordemais, au 02 85 67 04 80. Cet été Terre d'estuaire est ouvert tous les jours de 10h à 19h. Toutes les informations sur le site du Centre de Découverte TERRE D'ESTUAIRE

Invités, infos, le trafic en temps réel, chaque jour France Bleu Loire Océan vous accompagne tous les matins dès 6h00 !