THUIR - Le Byrrh fête ses 150 ans, découvrez la fabuleuse histoire de cet apéro catalan

Du Byrrh et un pâté en croûte au Byrrh

L'histoire du Byrrh, c'est presque un conte de féé. Deux frères d'une famille modeste du Vallespir qui mettent au point un "vin tonique et hygiénique au quinquina". D'abord vendu comme un médicament, la recette va prendre le nom de Byrrh en 1873 et l'apéro va s'inviter sur les tables du monde entier.

ⓘ Publicité

loading

150 ans après, on peut revivre cette incroyable saga en visitant les caves Byrrh à Thuir. Le clou du spectacle c'est bien sûr la plus grande cuve en chêne au monde qui pouvait contenir 1 millions de litre. En chemin, on découvre les ingrédients de l'apritif, les affiches aussi qui ont fait la renommée de la marque.

Une des affiches d'époque à découvrir aux caves Byrrh © Getty

Des visites originales et ludiques sont aussi organisées, sous forme de théâtre, d'escape game, de son et lumière et des ateliers cuisines ont lieu tous les mois avec une cheffe à domicile Caroline Delort qui vous apprend à cuisiner avec du Byrrh. Au menu, pâté en crôute au Byrrh ou poulet au gambas arrosé de Byrrh.

Un apéro préparé par la Cheffe à domicile Caroline Delort © Radio France - David Rochier

Le samedi 23 septembre on fêtera les 150 ans du Byrrh dés 16h30 au parc Palauda à côtés des caves à Thuir. Le programme complet à découvrir en cliquant ici .