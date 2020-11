Tours agglo : un marché fermier d'automne vendredi 20 novembre à la chambre d'agriculture

Privés de Ferme expo et de nombreux autres rendez-vous, producteurs et consommateurs tourangeaux pourront malgré tout se rencontrer vendredi 20 novembre, dans le respect des règles sanitaires. La chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire orgaise à Chambray-les-Tours un marché fermier d'automne.

C'est sur le parking de la chambre d'agriculture, à Chambray-les-Tours, que se déroulera ce marché pas tout à fait comme les autres. En effet, si producteurs locaux et consommateurs pourront bien se rencontrer dans le respect des gestes barrières, des solutions de réservation en ligne on été mises en place afin d'optimiser les mesures sanitaires

Une action pour soutenir les producteurs locaux

Après l’annulation du salon Ferme Expo Tours, et de nombreux autres événements, la Chambre d’agriculture a souhaité proposer une action aux producteurs afin de leur permettre de vendre le fruit de leur travail cet automne, aux portes de l’agglomération tourangelle.

Les tourangeaux pourront donc faire leurs courses alimentaires auprès des producteurs et vignerons locaux, ainsi que des agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme et des membres de la boutique Mangez Touraine.

L'occasion de faire le plein de Sainte Maure de Touraine © Getty - Cabannes, Pierre

Les règles sanitaires au cœur de l'action

Afin que l'opération se déroule en toute sécurité sanitaire, ce marché est organisé en plein air : les tourangeaux ont rendez-vous vendredi 20 novembre de 15H30 à 18H30 sur le parking de la chambre d'agriculture. Bien sûr le port du masque sera obligatoire, un sens de circulation mis en place et organisateurs et participants veilleront au respect des gestes barrières.

Mais la chambre d'agriculture va plus loin. Elle propose aux tourangeaux de retrouver les producteurs en amont sur le site internet de la chambre d'agriculture. Une liste des exposants, avec leurs coordonnées permet de contacter chacun en amont afin de passer commande à l'avance et, ainsi, rester un peu moins de temps sur place.

le marché fermier d'automne - Chambre d'agriculture 37

Infos pratiques :

Vendredi 20 novembre de 15 h 30 à 18 h 30,

Parking de la Chambre d’agriculture, 38 rue Augustin Fresnel, à Chambray-lès-Tours,

Accès gratuit, port du masque obligatoire, sens de circulation et respect des gestes barrières

Renseignements :

Chambre d’agriculture - 02 47 48 37 82