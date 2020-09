Tours : Convergences Bio, un marché encore plus beau Dimanche 20 septembre

C'est un rendez-vous incontournable pour les amoureux du bien-manger: Convergences Bio aura bien lieu dimanche 20 septembre à Tours, sur un périmètre plus étendu qu'à l'accoutumée.

Convergences Bio, pour flâner et savourer

C'est bien connu, tous les ans les amoureux (ou curieux) du Bio se donnent rendez-vous sur les quais de la Loire à Tours, entre la guinguette et le Pont Wilson, pour un grand marché paysan et éco-responsable.

Cette année, le périmètre sera étendu. Les exposants vous donnent rendez-vous sur les deux niveaux habituels sous la guinguette mais également jusqu'à la place Anatole France et les tanneurs. Grâce aux mesures de sécurité sanitaire mises en place et validées par la préfecture, ce sont 117 structures (paysans ,associations, institutions) qui pourront ainsi rencontrer leur public.

France Bleu Touraine s'associe à l'événement et vous donne rendez-vous tous les jours entre 6H et 9H pour tenter de gagner un panier garni à retirer lors de la manifestation. Dedans, vous trouverez des légumes, des fromages, des jus de pomme, du pain et du miel.

Ecoutez également l'organisateur de Convergences Bio, Bernard Charret, ainsi que Michaël Preteseille, apiculteur, dans "On cuisine ensemble" vendredi 18 septembre de 10H à 10H30 sur France Bleu Touraine.