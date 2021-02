Tours : Hugo et Salomée participent à une spéciale des Z'Amours

Ils ont respectivement 18 et 16 ans. Et ils ont décidé de tester leur amour sur le plateau de l'émission les Z'Amours, sur France 2. Hugo et Salomée, sont nés, ont grandit, habitent à Tours, et vivent leur histoire d'amour depuis deux ans et demi.

Les candidats adolescents des Z'Amours autour de l'animateur Bruno Guillon, émission diffusée le 12 février sur France 2. - © JP BALTEL / SATISFY

C'est Salomée qui a fait la démarche d'inscrire le couple à l'émission. Une idée qui n'a pas immédiatement enchanté Hugo, mais à laquelle il a fini par adhérer lorsque la production les a sélectionné pour le tournage de l'émission.

Quel couple d'adolescent remportera cette émission spéciale Saint Valentin ? Réponse à 11h30 sur France 2 le 12 février. - © JP BALTEL / SATISFY

Un tournage d'un peu plus d'une heure, qui s'est déroulé en région parisienne, durant lequel les deux adolescents ont "affronté" deux autres jeunes couples.

Bien sur, on ne vous dévoilera pas le résultat de l'émission, il faudra être devant votre poste de télévision ce vendredi 12 février à 11h30.

Toute l'équipe de France Bleu Touraine leur souhaite bonne chance !