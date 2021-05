A l'occasion de la deuxième étape du déconfinement, le mercredi 19 mai, France Bleu Loire Océan propose une journée spéciale, en terrasse, pour profiter ensemble de ce moment festif tant attendu…

C’est ainsi que dès 7h20, Capucine Frey partira à la rencontre des premiers « petits cafés du matin en terrasse ».

Entre 9h00 et 10h00, Côté Culture XXL. Cathy et Jean Jacques donnent la parole au monde de la culture qui est à l’arrêt depuis des mois...

De 10h00 à 13h00, des cuisines aux terrasses, il n’y a qu’un pas, que franchit Gilles Colliaux, qui s'invite chez les restaurateurs du quartier des Olivettes, Champs de Mars. On prépare la terrasse avec eux, on est en cuisine. Et à midi on déjeune avec les premiers clients...

16h00 à 19h00, l'équipe de l'Happy-Hour est en direct du cinéma Le Gaumont, place du commerce à Nantes qui rouvre ses portes après 15 mois de fermeture et de travaux. Patrick Cathala, Jean-Jacques Lester donnent la parole aux acteurs du monde du spectacle, impatients de vous retrouver. Benjamin Robin va prendre l’ambiance au Hangar à Bananes, l’autre lieu où l’on sort, sur l’Ile de Nantes.

Les quais de l'ïle de Nantes et le Hangar à Bananes © Maxppp - Jérôme Fouquet

Enfin de 19h00 à 20h00, 100% Canaris en terrasse ! Clément Lebas reçoit ses invités sportifs, depuis notre studio installé dans l’enceinte du cinéma Le Gaumont. On parle sport, bien évidement ! Le 19 mai, certains reprennent l'activité sportive, d’autres pas...

Et Toute la journée vos invitations pour les différents parcs de loisirs, zoos ou musées pour fêter cette liberté retrouvée.

Mercredi 19 Mai, "Tous en Terrasse", toute la journée, sur France Bleu Loire Océan