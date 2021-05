Tous En Terrasse ! : journée spéciale ce mercredi 19 mai 2021

De cinémas en terrasses, ou de commerces en musées

Ce mercredi 19 mai n'est pas une journée comme les autres. France Bleu Besançon a décidé de marquer le coup, et de vivre à fond cet allègement des mesures sanitaires ! Une journée qui va forcément faire du bien...

La terrasse du Miam, à Lons-le-Saunier, au premier déconfinement de mai 2020 © Maxppp - Philippe Trias

France Bleu Besançon dans tous les univers, dans toutes les ambiances

😃 5h/6h : Le Club des Lève-Tôt à l'heure du café enfin partagé ! 😘

100% bonne humeur et partage de bonnes nouvelles liées à la réouverture des terrasses et des lieux culturels (cinémas, musées, théâtres, établissements sportifs)

😃 6h/9h : Les happy news de France Bleu Besançon Matin 👍🙋

Thierry Eme vous entraîne à la rencontre de tous les acteurs de ce nouveau printemps et à la découverte des lieux de nouvelle vie !

- 6h47 : “Baladeur des lève-tôt” à S Beauty Concept, institut de beauté qui rouvre enfin !

- 7h00 : Jean-François Fernandez dans un bistrot

- 7h16 : "Nouvelle Éco" : réouverture de la citadelle de Besançon

- 7h30 : Jean-François Fernandez au petit café du matin

- 7h47 : représentant UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) du Doubs

- 8h00 : Jean-François Fernandez au Café Français, à Luxeuil-les-Bains

- 8h25 : "Baladeur solidaire" au restaurant L'Atelier, à Serre-les-Sapins

- 8h30 : Jean-François Fernandez à la boutique Le Carré Blanc (linge de maison)

😃 9h/9h30 : "Côté culture – côté bonheur – comptez sur nous !" 🎸🎭

Marie-Ange Pinelli vous invite à prendre la température et humer l'ambiance des lieux de culture :

- L'Atalante, cinéma de Morteau

- Compagnie Pernette

- Musée des Beaux Arts de Dole

😃 9h/12h : matinée en direct de La Brasserie Granvelle à Besançon ☕

La matinée va prendre l'air, avec Dominique Morize, installé au bord de la promenade Granvelle à Besançon

- 9h30/10h : Les experts, spécial emploi des jeunes dans la restauration avec le Challenge Jeunes d’Avenirs France Bleu

- 10h/11h : Les Complices, conjugués à cette journée spéciale

- 11h/12h : Le Kezako, jeu 100% bonne humeur !

😃 12h/13h : On n’est pas à l’abri de faire une bonne émission... ni d'une bonne pression ! 🍻

Avec Willy Rovelli, on n'est effectivement pas à l'abri – et moins que jamais – de se marrer, de se détendre, de se changer les idées, évidemment en donnant la parole aux acteurs qui relancent l’activité touristique et culturelle partout en France : cuisiniers, garçons de café, métiers du service, intermittents, …

😃 13h/14h : Une Heure en France, avec une édition spéciale du 13h ! 🎤

Nos reporters ferons le tour de France des 44 France Bleu et des initiatives positives, inventives, et "essentielles", sans s'éloigner des terrasses !

😃 14h/16h : #tousenterrasse, et dans toute la France 🚗

Sidonie Bonnec et David Lantin, poursuivront le tour de France, pour aller prendre la température et partager l’humeur du jour sur les terrasses de vos villes et villages. France Bleu lance le grand tour de France des terrasses les plus emblématiques dans les 44 coins de France ! Une sélection unique, labellisée « France Bleu » pour faire découvrir à la France entière

😃 16h/19h : L’Happy Hour en direct de la brasserie Granvelle avec toutes les bonnes adresses 🥂

Fabien David vous donne toutes les bonnes adresses des restos qui ouvrent ce 19 mai, les bons plans sorties pour vous changer les idées et vous retrouver en famille, faire la fête entre amis, rire, sourire... avec entre autres :

- Victor, en mode baladeur, pour vous raconter et partager ce que vit la région, tout au long des 3 heures

- 17h10-17h30 : L'invité de l’Happy Hour : 3 invités dans l'ambiance de leur renouveau !

- 17h50 : Charlie & Stylo inspirés par le #tousenterrasse

- 18h35 : notre Franc-Comtois(e) qui profite de la réouverture des terrasses

😃 19h/20h : Accès Direct, spécial réouverture des cinémas 🎬

Toute l’actualité ciné et les films France Bleu à venir, avec les producteurs et comédiens en live. Les salles de cinéma emblématiques en France et leurs représentants !