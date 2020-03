Toute la France Bleu chante Nos Héros du Quotidien, envoyez-nous vos vidéos

Avec nous, ensemble pour remercier celles et ceux qui continuent à nous aider, entrez dans la tribu France Bleu et interprétez Nos Héros du Quotidien de Soprano.

Remercions toutes celles et tous ceux qui continuent à nous aider.

En solo, en duo, entre amis, depuis chez vous, votre balcon, votre jardin... filmez-vous en interprétant la chanson de Soprano Nos Héros du Quotidien et envoyez-nous, à l'aide du formulaire que vous trouverez plus bas, votre version. Grâce vos vidéos, nous réaliserons un clip que nous diffuserons sur francebleu.fr pour remercier toutes celles et tous ceux qui continuent à nous aider.

Que vous chantiez juste ou pas, l’important est de nous rejoindre et de faire partie de cette grande chorale France Bleu. Ensemble 100% solidaire.

La version karaoké pour vous aider à interpréter la chanson