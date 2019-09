Trois jours de musique Blues à Meyreuil

The Taj Mahal Trio samedi 14 septembre 21h au Blues Roots Festival Domaine Valbrillant à Meyreuil

France Bleu Provence est partenaire du Blues Roots Festival du 13 au 15 septembre 2019 au Domaine de Valbrillant à Meyreuil, au pied de Sainte-Victoire à Meyreuil.

Pour sa première édition, le BLUES ROOTS FESTIVAL se déroule du 13 au 15 septembre, Domaine de Valbrillant à Meyreuil, au pied de la Sainte-Victoire dans les jardins d’une bastide du XVIIIème siècle posée, parmi les marronniers séculaires, dans cette campagne Aixoise où flâne encore l’âme de Cézanne.

Des artistes d’exception

Le Blues Roots Festival propose des concerts d’une qualité artistique internationale de tout premier plan avec notamment le grand guitariste Taj Mahal, qui dans le cadre de sa tournée mondiale, se produira en Trio au Blues Roots Festival pour sa seule date en France. Parmi les autres artistes invités, Vincent Bucher Quartet, et Nina Atal.

L’essence du Blues puisait à l’origine ses valeurs dans le vivre ensemble de différentes communautés solidaires dans le travail, le quotidien et le partage de la souffrance qu’ils parvenaient à sublimer par le chant et l’expression musicale. Peu de festivals sont consacrés au blues dans la région. Les organisateurs ont voulu programmer cette musique qui incarne un état d’esprit, une tradition, des valeurs humaines et humanistes partagées par la ville de Meyreuil.