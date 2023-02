Devenu désormais un rendez-vous bisannuel, le Trophée Napoléon des échecs est de retour à La Roche-sur-Yon le samedi 11 février, de 11h30 à 21h au Cyel. Pour cette troisième édition, les fondamentaux sont conservés : du spectacle et de la compétition pour les passionnés et les novices et aussi de la proximité et des rencontres avec des grands maîtres qui se prêteront au jeu des questions, photos et autographes. Cette année, le Trophée accueillera 4 champions internationaux : Tigran Gharamian, Maxime Lagarde, Sophie Milliet et Elliot Papadiamandis. Ils s’affronteront sous différentes formules rapides et attractives. La journée se terminera par une grande simultanée opposant les quatre Maîtres à 100 adversaires amateurs, un rendez-vous ouvert à toutes et tous, et entièrement gratuit.

ⓘ Publicité

La compétition se déroulera de 13h00 à 17h45. Et pour clôturer cette grande fête des échecs, de 19h00 à 21h00, la Simultanée Géante, avec l’ouverture « Napoléon* ». 100 amateurs s’opposent aux 4 champions.

*On sait que Napoléon était amateur du jeu même s’il était en réalité un assez faible joueur car trop impulsif. On connait de lui trois parties disputées dont l’une a donné son nom à une ouverture, l’ouverture Napoléon ou en anglais « Napoléon’s attack ».

Inscription préalable à : contact@route64-lemag.fr - Pas de niveau minimum requis, seulement connaitre les règles du jeu.

3ème édition du Trophée Napoléon des Échecs de la Roche-sur-Yon, samedi 11 févier de 11h30 à 21h00, dans l’auditorium du Cyel, entrée libre dans la limite des places disponibles.