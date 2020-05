Un concert sur le toit du grand hôtel de Bordeaux, Guillaume Canet qui fait sa TV, et Josiane Balasko en bonus

Concert surprise ce soir du toit du Grand hôtel, avec Bassner et Ben l’Oncle Soul en invité d’honneur

le web qui n'a jamais été aussi bouillonnant et créatif qu'aujourd'hui avec une foultitude d’initiatives formidables et la première dont nous allons parler on la doit à la page facebook « Gavé fier d'être Bordelais ». Forts de leur 48000 fans et de partenaires associés pour l’opération comme France 3, le journal Sud Ouest, ou encore « Bordeaux Mécènes Solidaires », pour n'en citer que quelques uns, ils ont organisé un super concert confiné depuis la terrasse du grand Hôtel de Bordeaux...au programme le DJ Bordelais Bassner et Ben l'oncle soul. Ca s'est passé juste avant le weekend vendredi 8 Mai. le Facebook live a été vu 300000 fois mais le but c' était d'inciter les internautes à alimenter une cagnotte , cagnotte qui sert à aider les associations qui se battent en ce moment même auprès des plus fragiles des plus précaires...c'est un beau projet et on n'est pas loin d'aboutir puisque le compteur sur Bordo.live est actuellement à un peu plus de 37.000 € , l'objectif est de 40.000 et il reste 9 Jours pour y arriver. Notez que le concert confiné est toujours visible en replay sur la page facebook de « Gavé fier d'être Bordelais ».

Depuis sa maison du Cap Ferret , Guillaume Canet fait sa TV

Autre artiste qui donne de sa personne, le comédien réalisateur Guillaume Canet qui était jusque la confiné au Cap Ferret...et qui propose des Lives sur son Instagram. L'idée c'est de mettre en avant le travail des soignants, les héros du quotidien , mais aussi les agriculteurs...Guillaume Canet fixe un rendez vous à ses abonnés plusieurs fois par semaine, et il s'efface généralement très vite pour laisser la parole au vrais héros comme Célia infirmière et bien d'autres.

Le mot de la fin pour Josiane Balasko

"Notre région reste au rouge...et bien moi aussi!"