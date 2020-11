La photo de L'Est Républicain de ce mercredi 25 novembre2020

un couple de 89 et 90 ans travaille pour la maison de retraite de Blamont

Un couple de 89 et 90 ans travaille pour la maison de retraite de Blamont en lui cousant des serviettes pour les pensionnaires. La maison de retraite a fourni le tissu et ce couple lui a cousu 175 serviettes. Retrouvez tous les détails sur le site de L'Est Républicain.