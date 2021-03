Un an de Covid, retour sur vos belles initiatives dans le Grand Est

Retour un an en arrière dans le cadre de notre journée spéciale "2020 - 2021 : 12 mois qui ont changé nos vies" ! Pour marquer cette date du premier confinement en France, nous avions envie de faire un focus sur les belles initiatives lancées durant cette période de cloisonnement. Vous avez été inventifs pour garder et surtout créer le lien avec vos familles, voisins, amis, pour soutenir, pour aider les plus isolés et nos héros du quotidien, infirmières, médecins, pompiers, caissières,... toutes ces personnes qui ont poursuivi leur travail pour vous permettre de vivre au mieux le confinement et prendre en charge votre santé dans le Grand Est.

Un drive pour ceux qui poursuivent le travail

Le restaurant-traiteur "L'Essentiel" de Sainte-Marie-aux-Chênes en Moselle a ouvert un "drive". Une manière de maintenir un minimum d'activité tout en offrant une solution à ceux qui continuent de travailler en dehors et ont besoin de se restaurer.

Une cagnotte pour les étudiants

Les étudiants souffrent aussi de la crise du covid-19 et des mesures de confinement. Dans la Marne, une association de parents d’élèves a décidé de lancer une cagnotte pour aider ces jeunes en grande précarité.

Des restaurateurs et des sportifs solidaires

Depuis la fermeture de leurs établissements, un peu partout dans le Grand Est, des restaurateurs nancéens se mobilisent pour livrer des plateaux repas à ceux et celles qui sont mobilisés contre la Covid-19. Et les sportifs offrent leurs maillots pour une vente aux enchères solidaire.

Ils chantent pour les soignants

La chanteuse sarregueminoise Marina d'Amico publie une vidéo sur sa page Facebook pour soutenir les soignants d'une manière originale. Avec 32 élèves, confinés chez eux, elle a repris "A nos héros du quotidien" de Soprano.

Un sportif au top des courses

Champion de France junior en 2017, Antoine Raugel, jeune cycliste alsacien, a trouvé une idée brillante pour à la fois rendre service et continuer à s’entraîner un peu. A l’aide de son vélo de course et d’une vieille carriole, il livre gratuitement les courses pour les habitants de son village de Hohatzenheim.

Des détenus lancent une cagnotte pour les soignants

Deux détenus de la maison d'arrêt de Reims, dans la Marne, ont lancé une cagnotte interne pour aider les soignants mobilisés depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Il ont collecté 1068 euros.

Les soignants applaudissent un malade guéri

Une belle image : celle de cette haie d'honneur réalisée par le personnel soignant d'un service de réanimation du CHRU de Nancy en Lorraine. Une haie pour accompagner la sortie d'un patient pris en charge car atteint du Covid-19.

Une mini fanfare pour remercier les soignants

Tous les soirs à 20 heures, au moment des applaudissements en hommage aux personnels en première ligne dans la crise du coronavirus, Luc et Sandrine sortent sur leur balcon à Strasbourg pour offrir à leurs voisins un nouveau morceau avec tuba et accordéon. Un rendez-vous très attendu.

Les quartiers s'organisent pour faire les courses aux isolés

Dès le début de la période de confinement, Nicolas Riquet, un habitant de Charleville-Mézières dans les Ardennes, a eu l'idée de créer une page Facebook pour mettre en relation les Carolomacériens, par quartier. Près de 50 référents se sont faits connaître et vont faire quelques courses pour leurs voisins qui ne peuvent se déplacer.

Ils donnent leurs stocks de masques pour les soignants

L'appel de la région Grand Est a été entendu. En moins d'une semaine, plus d'un million de masques chirurgicaux ont été donnés par des associations, des entreprises et des particuliers de la grande région.