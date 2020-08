Coronavirus : un dispositif sanitaire strict à la braderie de Belfort ce samedi

Les marchandises à petit prix de la grande braderie de Belfort auront survécu à l'épidémie. Chaque année, des milliers de Belfortains déambulent dans les rues. Initialement prévu au mois de juin dernier, l'événement avait été reporté. Il pourra bel et bien se tenir ce samedi de 9h à 19h dans les rues du centre-ville. Au prix néanmoins d'une dispositif sanitaire renforcé compte tenu des arrêtés municipaux et préfectoraux récemment entrés en vigueur.

Masque obligatoire

Comme le prévoit l'arrêté préfectoral du 17 août, le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans lors des rassemblements de plus de 10 personnes, des marchés, brocantes et vide-greniers dans le département. "Des policiers municipaux seront présents pour faire de la prévention et veiller au respect du port du masque", précise Tony Kneip, adjoint du maire de Belfort en charge de la sécurité.

Une centaine de commerçants en moins

Cette année le périmètre de la braderie a été réduit. Il s'étend du Faubourg de France aux rues Proudhon et Jules Vallès, jusqu'au début du Faubourg des Ancêtres. Pour un nombre de commerçants qui a diminué également : en 2019, environ 260 commerçants avaient proposé leurs produits dans les rues de Belfort. Ce samedi, seulement 170 d'entre eux seront présents. Une décision conjointe de l'Association des vitrines de Belfort, organisatrice de l'événement, et de la municipalité pour maintenir ce rendez-vous traditionnel.

Une distanciation physique impossible ?

Les stands des commerçants seront séparés d'un mètre et ils devront chacun disposer de gel hydroalcoolique. Malgré ces dispositions, la distanciation physique, elle, sera sans doute plus difficile à appliquer. "Je reconnais qu'il peut y avoir quelques difficultés de distanciation sur les stands attractifs. Cependant, je compte sur la bienveillance des visiteurs pour ne pas se coller les uns sur les autres."

