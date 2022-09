Un grand banquet festif et solidaire sur l'île Simon à Tours

Un grand moment de partage et de gastronomie avec vue sur la Loire, c'est le principe du grand banquet festif et solidaire. Les réservations sont ouvertes pour la soirée du 9 septembre sur l’Île Simon à Tours

Le grand banquet festif et solidaire sur l'île Simon à Tours, le vendredi 9 septembre à partir de 19h, c'est un projet peu fou. L'idée étant de servir, comme au restaurant, un repas gastronomique préparé avec les plus beaux produits de la région, sous un chapiteau de cirque monté pour l'occasion. De grandes tablées éphémères seront installées pour cette soirée. Pour réserver c'est ici.

Les organisateurs de l'événement promettent que ce repas sera gastronomique avec un grand buffet d’apéritifs et pour faire le tour des ingrédients de la région vous pourrez entre-autres déguster des rillettes, du poisson de Loire, de la soupe de légumes. Au menu également une grande « paella de Loire » composée de volaille bio, de poissons de Loire, de légumes et de petit épeautre. Les cuvées des vignerons bio de la région ne seront pas oubliées. La soirée sera animée par trois groupes de musique.

Solidaire, c’est la deuxième grande dimension du banquet. En plus des 150 personnes qui auront réservé leur repas au prix de 26 euros pour les adultes, 13 euros pour les enfants, 150 convives sont invités par la Région Centre-Val de Loire, le Département et la Ville de Tours. Il s’agit de permettre à des personnes qui ne peuvent s’autoriser le luxe d’un tel repas de partager l’événement.

Les personnes invitées bénéficieront également dans l’après-midi d’un espace bien-être : coiffure, massage, manucure, habillage de fête. Les associations Banque alimentaire, Active, La Bulle de beauté, Autrement dit et Sonara sont associées à ces préparatifs.

Pour Bernard Charret qui est l'un des organisateurs et initiateur de l'événement, "ce banquet partagé permet de vraies rencontres. D’humain à humain, on peut s’entendre " il ajoute même : « Le banquet, c’est la plus belle chose que j’ai jamais faite ». Avec l'association Convergences bio, il est aussi à l’initiative du marché annuel sous le Pont Wilson, dont la 17e édition aura lieu le 18 septembre, une semaine après le banquet. On pourra y rencontrer les paysans qui fournissent tous les ingrédients du banquet.