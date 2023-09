Un Pack VIP au Salon Nautique Grand Pavois La Rochelle 2023 à gagner avec France Bleu Breizh Izel !

Le salon nautique Grand Pavois La Rochelle , c’est 800 marques, 750 bateaux présentés dont 300 à flot, plus de 80.000 visiteurs attendus, 100 avant-premières et nouveautés, 1 500 essais et sorties en mer. C’est le grand RDV de la filière nautique du mercredi 20 au lundi 25 septembre de 10h à 19h.

Salon Nautique International à Flot Grand Pavois La Rochelle du 20 au 25 septembre 2023

Salon Nautique International à Flot Grand Pavois La Rochelle du 20 au 25 septembre 2023

Le Pack Vip pour deux personnes comprend :

Entrées au salon Grand Pavois La Rochelle

Accueil Champagne au Club VIP

Une sortie en mer sur un Speed boat

Une nuit à l’ Hôtel La Fabrique

Un diner au Restaurant le Prao La Rochelle

Un sac et une fouta aux couleurs du Grand Pavois

Votre programme :

Samedi 23 septembre :

15h : Accueil au Club VIP du salon et présentation de celui-ci

20h : Le Restaurant LE PRAO à La Rochelle est à 100 mètres de l’hôtel. Une table vous sera réservée pour 2 personnes, le samedi 23 septembre, à partir de 20h00. Votre Hôtel LA FABRIQUE*** est situé en Centre-Ville de La Rochelle (Une nuit pour 2 personnes, le samedi 23 septembre, avec petit déjeuner inclus)

Dimanche 24 septembre :

10h : Accueil au Club VIP

11h : Sortie en mer sur un Speed boat

Restaurant Le Prao à La Rochelle Stéphanie la cheffe, est maitre restaurateur, ce qui signifie qu’absolument tout est fait maison. L'approvisionnement se fait uniquement via de petites entreprises et au maximum de manière locale. La carte est composée uniquement de produits frais et change tous les jours en fonction des arrivages et de l'inspiration. Il y a toujours un plat végétarien. Le restaurant s'adapte avec plaisir aux spécificités alimentaires.

Hôtel LA FABRIQUE*** Une adresse unique pour un fabuleux séjour à La Rochelle. A mi-chemin entre histoire et modernité, l'hôtel La Fabrique*** vous dévoile une ambiance unique et un décor atypique pour une escale rochelaise hors du commun. Laissez-vous subjuguer par l’originalité des lieux avec ses meubles sur mesure, de l’authentique canapé Chesterfield aux bancs en bois, et ses nombreuses touches en clin d’œil au monde industriel et contemporain. La Fabrique ne vous laissera pas indifférent. Au cœur du centre-ville et à l’entrée du Vieux-Port, bénéficiez d'un emplacement idéal pour partir à la découverte de La Rochelle. A 5 minutes à pied de la gare et de l’office de tourisme, l'hôtel La Fabrique*** vous offre l'accès à une multitude d’activités. Ses 58 chambres sobres et cosy vous promettent un séjour réussi. Cette adresse offre également un cadre idéal à la détente et la convivialité avec son bar l’Etabli et son espace événements

Grand Pavois La Rochelle 2022

RDV ECONOMIQUE INCONTOURNABLE ET SALON REFERENCE DE TOUS LES PASSIONNES

La France peut s’enorgueillir d’être leader dans le domaine de l’industrie nautique depuis plusieurs années en Europe et deuxième au niveau mondial. On peut rappeler que dans l’hexagone, l’industrie nautique pèse 4.9 milliards d’euros pour 42 000 emplois (100.000 indirects), compte près de 5 700 entreprises et que la production totale atteint 65.750 unités (Source : Fédération des Industries Nautiques www.fin.fr). Créé en 1973, le Grand Pavois La Rochelle est devenu un des salons à flot leader et incontournable dans le calendrier des salons nautiques internationaux. Il accueille près de 800 marques, 750 bateaux dont 300 à flot et 80 000 visiteurs en six jours et, surtout, il permet à la filière nautique française et européenne de prendre le pouls de l’année 2024 en découvrant les nouveautés de l’année à venir, le renouvellements et compléments de gammes, les nouvelles tendances, les innovations technologiques, les nouveaux sports nautiques… Le salon Atlantique est le poumon de l’année à venir pour de nombreux professionnels du nautisme français et européens.

L’ADN DU SALON : LES ESSAIS EN MER !

L’une des particularités du salon et véritable atout, c’est qu’il est possible d’essayer les bateaux et embarcations en mer de 10h00 à 19h00 tous les jours. Les bateaux sont réunis soit dans l’espace Bateaux à l’essai soit au cœur de la Marina Grand Pavois Fishing. Dès 18 heures, les pontons transversaux s’ouvrent et permettent aux exposants qui le souhaitent de sortir en mer pour faire des essais clients. Les essais, ce sont aussi près de 1 500 baptêmes et initiations proposés chaque année sur l’espace La Plage avec des catamarans de sport, des paddles, des jets-skis, des dériveurs, etc. aux visiteurs de tous âges et de toute conditions physiques. L’Espace Handi Cap’Access permet également aux personnes à mobilité réduite de découvrir et pratiquer les activités nautiques.

L’ESPACE ECO-NAVIGATION ET INNOVATIONS DURABLES AVEC EDF PREND DE L’AMPLEUR

Le Grand Pavois La Rochelle met l’accent cette année sur la thématique Eco-responsabilité & Innovations Durables avec EDF. Initié en 2019, ce partenariat a pour objectif de présenter, à l’occasion du salon, les solutions visant à décarboner le secteur maritime, qui sont et seront demain sur le marché. Acteur majeur de la transition énergétique, EDF accompagne le développement de solutions durables pour accélérer la transition énergétique du nautisme et des ports grâce à l’électricité bas carbone. Les visiteurs pourront découvrir sur cet espace dédié une quarantaine d’entreprises et start-up. Celui-ci sera divisé en 2 parties et présentera les produits, soit à terre soit à flot. Bateaux à motorisation électrique, bornes de recharge pour les ports, propulseurs électriques, catamarans à foils à motorisation électrique, carburants verts, conversion de bateaux thermiques en électrique, stations de carénages écologique, carburants verts, cheveux dépollueurs, allongement de la durée de vie et recyclage des matériaux, chargeurs rapides, architectes et bureaux d’études, etc.

TOURISME ET EVASION : UN PAYS INVITE D’HONNEUR AVEC L’AFRIQUE DU SUD ET SIX AUTRES PAYS PRESENTES

Un véritable voyage sera proposé aux plus de 80.000 visiteurs attendus, puisque l’Afrique du Sud sera présente dans un hall de 700 m2 entièrement consacré à la présentation de ses atouts touristiques, culturels, nautiques et gastronomiques. Une belle représentativité internationale en 2023 au salon où l’on pourra rencontrer les représentants du Brésil, de la Chine, de l’Espagne qui en profitera pour présenter la Coupe de l’America 2024, le coup d’envoi de la 37e édition étant donné de Barcelone le 12 octobre 2024, la Sicile avec un stand de 600m2 qui fera la promotion du pays, la Grèce qui revient après avoir été pays invité d’honneur en 2021, et enfin le Portugal qui devrait confirmer sa venue prochainement.

LE GRAND PAVOIS FISHING : UN SUCCES NON DEMENTI !

Créé en 2008, cet espace est devenu un vrai lieu d’échanges et de découvertes entre les passionnés, les visiteurs, les marques accompagnées de leurs pro-staffeurs et ambassadeurs, avec sa scène d’animations, son bassin de démonstration, son village Pêche, son espace de vente unique, sa galerie de bateaux de pêche, sa marina sans oublier l’un de ses principaux temps forts : un tournoi de pêche aux leurres en « no kill ». Le Grand Pavois La Rochelle est le seul salon au monde à proposer un tel dispositif global où les marques de bateaux, de matériel de pêche, d’électronique spécifique ont la possibilité de promouvoir leur savoir-faire, de faire tester bateaux, moteurs et matériels en mer auprès d’une clientèle de passionnés, toujours plus responsables et respectueux des saisonnalités du poissons, des périodes de reproduction… Unique aussi, la compétition de pêche du bar en no kill le Grand Pavois Fishing est ouverte uniquement aux marques de bateaux, de matériels de pêche, d'électronique. Elle réunit tous les meilleurs pêcheurs sportifs en mer et permet à tous les passionnés d’échanger, de partager et de tester sur place avec « les meilleurs » ! Plus d’infos : https://www.grand-pavois-fishing.fr/

PATRIMOINE ET TRADITION : UN VOYAGE DANS LE TEMPS !

Depuis bien des années, les bateaux du Patrimoine sont présents au cœur du Grand Pavois La Rochelle. Amarrés cette année encore dans l’espace Patrimoine et Tradition, yachts de plaisance, sloops de travail, bateaux de service s’exposent le temps du salon pour offrir aux visiteurs un regard sur ce patrimoine bien vivant avec de prestigieux représentants parmi les 115 bateaux protégés et classés Monuments historiques de la Région de la Nouvelle-Aquitaine. Un lieu magique pour y rencontrer les propriétaires passionnés, visiter et échanger avec eux autour de ces magnifiques unités toutes restaurées et entretenues avec passion ! Notons parmi les bateaux présentés au salon, la présence du mythique Joshua, le ketch de Bernard Moitessier construit en 1962 au chantier Meta et avec lequel il participera au Golden Globe Challenge et remis à l’eau cette année, mais aussi le Hoop, remorqueur et brise-glace vapeur de 1907 transformée en 1998 en un élégant navire de plaisance. A savoir : Le métal sera le thème principal abordé de cet Espace Patrimoine et Tradition exposé au Grand Pavois La Rochelle car, cette année, le ministère de la Culture accompagne le Grand Pavois La

Rochelle avec une publication sur la restauration, la navigation et l’entretien des bateaux en métal de Nouvelle-Aquitaine.

LA PLAGE : L’ESPACE SPORTIF DU GRAND PAVOIS LES PIEDS DANS LE SABLE !

Rappelons que le Grand Pavois La Rochelle est l’un des seuls salons au monde à se vivre les pieds dans le sable avec son espace d’exposition et d’animations placé sur la plage des Minimes, appelé La Plage. Baptêmes, initiations en mer ou sur bassins, terrains de beach volley, espaces d’exposition, tente d’animations avec projections de films et rencontres, cet espace est unique pour découvrir la voile légère, le stand up paddle, la planche à voile, les kayaks, pirogues, etc.… Chaque année ce sont près de 1 500 baptêmes et initiations qui sont proposés à tous les visiteurs. A noter qu’un des objectifs majeurs de l’Espace La Plage est également de sensibiliser le plus grand nombre, petits et grands, à la protection de l’élément marin, aux espèces terrestres et marines vivant sur les espaces côtiers et en mer, aux bons gestes et aux bonnes attitudes… Incontournable !

UN POLE HANDI CAP’ACCESS POUR PRATIQUER LE NAUTISME

Le Pôle Handi Cap’Access fêtera sa 13e édition cette année sur le Grand Pavois La Rochelle. Ce pôle, situé à l’entrée de La Plage, unique en son genre a pour objectif d’informer les visiteurs, d’orienter et d’accompagner les personnes en situation de handicap venues s’essayer au nautisme au travers de baptêmes et de partage d’expériences, ceci grâce à la présence des Comités Départementaux Sport Adapté 17, Handisport 17 et du département de la Charente-Maritime. En 2022, 600 personnes ont bénéficié d’un tarif préférentiel aux entrées, 300 baptêmes nautiques gratuits ont été effectués à bord de voiliers habitables ou non, de monocoques biplaces et de jets skis mis à disposition gratuitement. A nouveau, de nombreuses animations seront mises en place avec notamment des baptêmes à bord de voiliers présents dans l’espace à flot du Grand Pavois La Rochelle, des initiations à des activités nautiques sur l’espace La Plage (aviron, canoé, jets skis…), mais aussi des quizz sur le thème du sport et handicap pour gagner des sorties en mer, les visiteurs pourront aussi essayer des lunettes qui simulent les différentes déficiences visuelles, une collecte de bouchons au profit des personnes en situation de handicap est également prévue…