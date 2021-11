Un village d'igloos gourmands s'installe place de Chambre à Metz avec France Bleu Lorraine

En lieu et place de l'habituel marché de Noël gourmand, retrouvez huit bulles féériques, place de Chambre à Metz, qui vous permettront de dîner ou déjeuner entre amis ou en famille. Les réservations sont ouvertes, n'attendez plus !

Du marché de Noël au Village d'Igloos

La place de Chambre à Metz fait contre mauvaise fortune bon cœur. Et surtout bonne dégustation !

Son traditionnel marché de Noël "gourmand", qui proposait de la restauration, sera certainement accueilli sur la - plus vaste - place de la Comédie pour cette fin d'année 2021, encore fragilisée par la crise sanitaire.

Un concept unique de bulles chaleureuses et gourmandes

A sa place, huit "igloos" seront installés pour un déjeuner ou dîner : un moment inoubliable dans ces bulles tout confort !

Chacune d'elles pourra accueillir jusqu'à 14 personnes (avec pass sanitaire) dans une ambiance chaleureuse (chauffage responsable), tout en contemplant l'une des plus belles places de Metz sous la transparence de leur dôme.

Cinq restaurants font déjà partie de l'aventure et les réservations sont d'ores et déjà ouvertes sur le site du Village des igloos.

Que ce soit le restaurant Balthazar, le Bistronome, Mamie m'a dit, le Mojito Bar ou encore le Tantra : vous pourrez choisir votre ambiance, votre date (même si certaines sont déjà complètes) et votre horaire.

A ne pas manquer !

Un concept déjà expérimenté à New York ou encore à Londres mais pratiquement inédit en France, et qui débarque jusqu'au 19 février 2022 en Moselle, à Metz. Et vu l'engouement des (nombreuses) premières inscriptions, ces igloos-là ne risquent pas de jeter un froid sur cette fin d'année 2021 !