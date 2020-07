Une ambiance différente des autres années pour les résultats du bac 2020

France Bleu Belfort Montbéliard, en partenariat avec L'Est Républicain, vous explique comment la crise sanitaire perturbe l'ambiance des résultats du baccalauréat par rapport aux autres années

Cette année, les lycéens n'ont passé les épreuves du baccalauréat, crise sanitaire oblige !!! Le diplôme sera obtenu au vu des notes obtenu tout au long de l'année. Mais il y aura un affichage dans chaque lycée et les élèves sont incités à consulter les résultats via internet ou les journaux.