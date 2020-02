Une bière spéciale Paris-Roubaix brassée à la force des mollets

À moins de deux mois de la mythique course cycliste, qui aura lieu le 12 avril, le collectif roubaisien Brewbaix a imaginé une bière spéciale Paris-Roubaix. Sa particularité : elle est brassée à l'aide d'un vélo recyclé. Les premières bouteilles seront disponibles une semaine avant la course.

Dans leur local au cœur de Roubaix, les trois brasseurs de Brewbaix accueillent une dizaine de personnes pour la première session de brassage. Au milieu, un vélo recyclé est élevé sur une table. La roue arrière a été remplacée par un mécanisme qui permet d'actionner la pale de brassage dans la cuve. Une heure de brassage est nécessaire avant de filtrer la bière, de la faire bouillir et de l'envoyer en fermentation.

"On avait envie de lier une de nos bières avec un événement caractéristique de Roubaix", explique Jérôme Gervais, l'un des trois brasseurs du collectif. "Fatalement, le Paris-Roubaix s'est imposé, et on a eu cette idée d'utiliser le vélo pour le brassage". Au total, c'est 400 litres de bière qui vont être brassés à la force des mollets. Plus de 500 bouteilles seront ainsi produites.

Douze cyclistes amateurs se sont relayé pendant une heure : ils ont chacun pédalé pendant cinq minutes. © Radio France - Benjamin Recouvreur

"On espère que ce vélo donnera un goût particulier à cette bière ! On part une base de Pils avec un ingrédient secret" précise Jérôme.

Promouvoir le dynamisme de Roubaix

"Nous serons aussi présents sur la ligne d'arrivée du Paris-Roubaix challenge, le samedi 11 avril, pour réconforter les coureurs", ajoute Jérôme.

L'autre objectif de cette bière spéciale, c'est mettre en valeur les acteurs de la vie roubaisienne. Pour cette première séance de brassage, plusieurs personnalités étaient conviées, comme Loïc Trinel, le directeur de l'office du Tourisme : "C'est un moment qui montre le dynamisme de la ville, loin des clichés habituels, Roubaix devient la ville alternative de la métropole lilloise".

Cette bière sera disponible dès le 3 avril, notamment à l'office de tourisme de la ville de Roubaix.