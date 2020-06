Une école dédiée au Skateboard à Bordeaux, et une vraie fausse chanson de Nirvana

Il est question de glisse, de skateboard et d'un école dédiée à cette pratique, rentrée 2020 à Bordeaux. Pour rester dans la culture "jeunes", grâce à un logiciel, un youtubeur recrée une chanson de Nirvana, et c'est bluffant.

Voici « Vu sur le Web » . On passe notre vie à surfer...plus sur le web que sur les vagues , et il est justement question de glisse aujourd'hui.

Shifty School, la première école de com' autour du skate, ouvre en septembre à Bordeaux

C'est sur 20 minutes.fr qu'on a appris qu'en septembre prochain allait ouvrir a Bordeaux la Shifty School première formation d’enseignement supérieur liée au skateboard, et Il s’agit d’une première en France. Liée à Sup de Com, la formation propose un équivalent bac + 3 de responsable de communication centré sur l’univers du skate. Et si vous aviez des doutes sur la culture de la glisse à Bordeaux revoyez donc cette petite séquence.

Puisqu'on est dans la culture jeune, on va s’intéresser à la culture de ceux qui étaient jeunes dans les les années 90.

Un vrai/faux nouveau morceau de Nirvana

Oui car le groupe culte des ces années la s'appelle Nirvana , son leader était le charismatique Kurt Cobain. Et bien un youtubeur a créé une fausse chanson de Nirvana en utilisant un logiciel de modélisation qui analyse tous les mots utilisés par Kurt Cobain dans ses chansons et qui dans un deuxième temps vous propose un texte. Le YouTubeur a ensuite joué, mixé et masterisé la musique et le chant dans sa cuisine "....le morceau créé comme ça s'intitule "Smother" on trouve le résultat assez impressionnant , et vous?

Attention, ceci n'est pas du vrai Nirvana!"

La phrase du jour

la phrase du jour est un détournement de la video de ce garçon qui veut nous faire gagner beaucoup d'argent grâce a notre téléphone...ce garçon qui conduit de grosses voitures et parle un français approximatif..sa phrase culte a été reprise sur le Facebook de Quoi faire à Bordeaux, on cite :