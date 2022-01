Une entreprise sarthoise d'organisation de mariages débordée par les demandes

Sophie Carré a ouvert son entreprise d’organisation de mariages, baptisée, SOF évènement, en 2018. La première année s’est bien passée mais la suivante, la pandémie de covid s’en est mêlée. Résultat : pratiquement toutes les cérémonies planifiées ont été annulées et les finances de son entreprise fragilisées.

L'entrepreneuse s’est alors lancée dans l’organisation de cérémonie funéraire au crématorium des Hunaudières, à Ruaudin, tout près de Mans. « Bien sûr, l’ambiance n’est pas festive comme pour un mariage mais l’accompagnement des familles est quasiment le même ». Une expérience qui lui a permis de garder son entreprise en activité. En 2021, les mariages organisés par son entreprise se sont comptés sur les doigts d’une main.

" Apres un long silence, le téléphone n'arrête plus de sonner "

Mais depuis maintenant plusieurs semaines, Sophie Carré ne sait plus où donner de la tête. Elle continue ses activités au crematorium mais les demandes d’organisation de mariages affluent. Les week end du printemps et de l’été ne suffisent plus. « Du coup, cette année pour la première fois, on organise des cérémonies en hiver, ce n’est pas pareil mais tout aussi féerique ». Encore faut-il garder le rythme face à la quantité de cérémonies prévues.