Une envie de retour à l'instinct primaire, offrez vous un stage de survie le dimanche 25 juillet dans le Pilat

Vous avez l'âme d’un aventurier ? Cette sortie est faite pour vous ! Le temps d'une journée, il vous est proposé de vivre en pleine nature comme les aventuriers !

Encadré par un professionnel (Alpha Survie), vous apprendrez à faire un abri à l’aide d’une bâche et de corde, trouver et filtrer votre eau, faire du feu et reconnaître les plantes communes qui nourrissent et qui soignent.

Une activité à ne surtout pas manquer, qui vous est proposée à tarif ultra-préférentiel par l’association Evasion and Co.

INFORMATIONS PRATIQUES

POUR QUI ? adultes et enfants dès 6 ans (motivés !).

OÙ ? dans le Pilat à proximité de 42220 Saint-Sauveur-en-Rue.

QUAND ? Dimanche 25 juillet 2021 de 8h30 à 17h.

TARIF? unique de 39€ par personne (prix public 105€)

INFO/RESA :https://evasionandco.wixsite.com/asso/survie

La page facebook